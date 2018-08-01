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Музыка

LOUNA: Мы всегда стараемся пробовать что-то новое

1 Августа 2018 в 08:00
LOUNA: Мы всегда стараемся пробовать что-то новое
Лусинэ Геворкян рассказала, как ее команда готовится к «НАШЕСТВИЮ» и чем собирается удивить публику на сольном концерте.

Группа LOUNA сейчас готовится сразу к двум важным выступлениям: одно из них состоится уже в пятницу в Большом Завидове на фестивале «НАШЕСТВИЕ». Второе – большой сольный концерт команды, который состоится 17 ноября в Москве. Там коллектив представит новым альбом «Полюса». Лусинэ Геворкян заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, чем группа будет удивлять пришедших на концерт зрителей, читайте только на сайте НСН.

«Мы стараемся сейчас рассматривать различные идеи. Думаю, все будет очень интересно, тем более, что мы всегда стараемся делать что-то необычное, пробовать что-то новое. Для нас важно реализовать свои творческие идеи и предоставить посетителям наших концертов какие-то интересные находки и мысли», - подчеркнула артистка.

Услышать группу LOUNA на фестивале «НАШЕСТВИЕ» можно будет 3 августа. Коллектив выступит на Главной сцене. Напомним, заезд на фестиваль начнется в четверг, 2 августа. Билеты и все подробности вы найдете на сайте Nashestvie.ru.

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