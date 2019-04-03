LOUNA: Мы не меряем свое творческое развитие временными рамками

Лусинэ Геворкян рассказала, почему юбилей ее группы для нее – повод для новой встречи со своими слушателями, а не показатель профессионального уровня или уровня развития группы.

LOUNA готовится отметить свой первый серьёзный юбилей. Для Лусинэ Геворкян эта дата - отличный повод встретиться с поклонниками в рамках масштабного концертного тура. Артистка заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что ждет от юбилейных концертов. Подробности – только на НСН.

«Лично для меня 10-летие – это довольно забавная дата. То есть, я не оцениваю творческое развитие свое и нашего коллектива какими-то рамками, какими-то возрастными категориями. Мы существуем, мы развиваемся, мы стараемся двигаться вперед, как-то копать вглубь нашего творчества. У нас растет аудитория, она становится более разнообразной. Люди совершенно разного возраста, с совершенно разными интересами приходят к нам на концерты, знакомятся с нашим творчеством, с нашей концертной подачей, поэтому лично для меня 10-летие – это очень позитивный повод встретиться с большим количеством наших слушателей, с нашей большой семьей», - отметила артистка.

Группа LOUNA готовится зажечь 18 мая в московском ADRENALINE STADIUM и 25 мая в петербургском клубе А2. Отметив 10-летие команды, ребята выйдут на сцену фестиваля НАШЕСТВИЕ 2019. Не пропустите.