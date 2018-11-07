«Линкор» показал телезрителям фанк социальной направленности

ФОТО: НСН

Галина Лямина и Денис Князев рассказали «НАШЕму ТВ», что впечатлило их в студии Vintage records.

Финалисты конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» вышли на финишную прямую — с 1 ноября в сети стартовало голосование за их треки. Именно пользователям «ВКонтакте» доверено выбрать одного из победителей, которого ожидает спецприз — раскрутка трека на аудиторию в миллион человек.

Тем временем «НАШЕ ТВ» знакомит публику с нюансами работы конкурсантов в студии Vintage records. Гостями нового выпуска стала нижегородская группа «Линкор». Ребята признались в эфире, что, несмотря на опыт звукозаписи, в такой студии оказались впервые. Ранее в беседе с НСН вокалистка Галина Лямина и басист Денис Князев рассказали, как выглядит в их представлении «барометр» хорошей студии. Также они поделились переживаниями по поводу видеотрансляции, которая велась во время записи треков.

Их наставником выступил лидер группы Casual Алексей Яшин. Ранее он побеседовал с НСН о музыкальном будущем «Линкора», а также ещё одного конкурсанта, работу которого также курировал на конкурсе — Никиты Рогозина. Артист выделил плюсы каждого из участников музыкального состязания и признался — делать выбор в пользу кого-то одного некорректно, болеть будет за каждого.

Напомним, что 26 ноября будет подведён итог конкурса на финальном гала-концерте в Театре на Таганке. Там жюри назовёт трёх победителей, которым достанется поддержка при дальнейшем продвижении, а также ротация трека на «НАШЕм Радио». Помимо этого участников ожидает ещё две номинации — приз зрительских симпатий от «ВКонтакте» и фестиваля «НАШЕСТВИЕ». Голосование за треки артистов в сети продлится вплоть до гала-концерта в официальной группе конкурса.