Лидер «7Б» открыл новый сезон проекта «Музыка в метро»

Участник «Чартовой дюжины» 2018 Иван Демьян выступил с акустическим концертом на станции «Курская»

Приятный сюрприз для всех любителей качественной отечественной музыки и пассажиров Московского метрополитена устроили организаторы «Чартовой Дюжины» 2018. В понедельник, 29 января, на станции «Курская» выступил лидер группы «7Б» Иван Демьян. Акустический концерт прошел в рамках открытия нового сезона проекта «Музыка в метро».



Иван исполнил восемь самых любимых хитов и рассказал, что ему впервые удалось отыграть настоящий концерт в «подземке»:

«С моей историей не довелось поиграть в метро, хотя я был готов, когда я приехал в Москву и записывал первые песни, альбомы, думал, на сколько по времени это может затянуться, что вдруг и пригодится где-то поиграть. Хотя как-то мы шли, спонтанно отобрали у кого-то из уличных музыкантов гитару - «дай поиграть!» - чисто повеселились», - поделился музыкант своими воспоминаниями.

Также несколько слов Иван Демьян сказал и насчет участия группы «7Б» в предстоящей «Чартовой Дюжине» 2018: «Готовим сюрпризы, идет общение с режиссером-постановщиком концертного шоу, есть сюрпризы, очень интересные идеи, это будет что-то такое очень запоминающееся»

Напомним, что в этот раз масштабное мультимедийное шоу пройдет под лозунгом #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ и покажет ретроспективу развития отечественного рок-движения. 15 февраля 2018 года на арене «ВТБ «Ледовый Дворец» зрители увидят выступления групп 25/17, «БИ-2», «Машина Времени», «ДДТ», «Animal ДжаZ», «LOUNA», «BrainStorm», «СерьГа», Вадима Самойлова, голограмму Владимира Высоцкого и оркестр «Глобалис», «КняZz», Найка Борзова и «7Б».

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Билеты на «Чартову Дюжину» 2018 можно приобрести на сайте:

https://msk.kassir.ru/koncert/chartova-dyujina

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