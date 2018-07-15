Леонидов: «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» - отличный шанс показать себя!

РИА Новости

Музыкант Максим Леонидов в эфире НСН посоветовал молодым музыкантам не ограничиваться конкурсами и не останавливаться на достигнутом.

Музыкальный конкурс «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» является отличным шансом для молодых авторов-исполнителей показать себя зрителю. Такое мнение высказал в эфире НСН участник бит-квартета «Секрет», музыкант Максим Леонидов.

«Конкурс, это, безусловно, шанс «показаться» для исполнителя. Для самого себя это очень хорошо, потому что других шансов для многих может и не представиться. Поэтому конкурс – дело полезное и нужное. Но я бы не считал его сразу гарантией успешной карьеры и панацеей от всех дальнейших бед на этом непростом пути», - заявил собеседник агентства.

По словам Леонидова, чтобы закрепить и умножить свой успех после конкурса, «надо очень хотеть делать то, что ты делаешь и относиться к этому, как к самому главному делу в своей жизни».

«Нужно быть фанатично преданным этой идее и профессии, посвящать этому все свое свободное время. Если параллельно есть другая жизнь, то ничего не получится. Это должно быть самым главным, во всяком случае, в начале карьеры, пока нужно как-то себя показывать, доказывать и совершать какие-то рывки. Для меня самым главным дело был бит-квартет «Секрет», которому мы отдавали все свободное и несвободное время. Именно благодаря этому отношению «Секрет» стал пользоваться таким успехом и стал популярнейшей группой Советского Союза. При этом, мы ни в каких конкурсах никогда участия не принимали», - отметил музыкант.

Леонидов признался, что сам участвовал в конкурсе лишь один раз, и то не по своей воле.

«Сам я сознательно ни на какие конкурсы не ездил и никогда в них не участвовал. За исключением одного раза, когда меня – студента театрального института, - педагоги послали на Международный студенческий конкурс чтецов им. Яхонтова, где я взял первое место. Помню, как был страшно горд и считал, что награду получил абсолютно заслуженно. Но чтецом, как видите, не стал. Я даже в театре драматическом долгое время не играл. Недавно только вернулся и теперь у меня довольно много театральной работы», - добавил Максим Леонидов.

История, как известно, сослагательного наклонения не терпит, и невозможно сказать, как сейчас сложилась бы судьба Максима Леонидова, откажись он тогда от участия конкурсе. Одно ясно: если организаторы «ВЫСОЦКОГО.ФЕСТА» дают тебе шанс – грех им не воспользоваться!

Стать участником музыкального конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» могут авторы-исполнители в возрасте от 18 до 35 лет. Подать заявку и загрузить свой трек можно на сайте vfest.ru. Также свое произведение можно и нужно выкладывать на страничке соцсети «ВКонтакте» с хэштегом #ВысоцкийФест. Одному из финалистов ВК подарит особый приз – раскрутку песни на миллион человек.

И не забывайте, что регистрация участников скоро закончится! Необходимо успеть заявить о себе до 20 июля, потому что уже на следующий день будут названы 160 музыкантов, прошедшие в следующий тур. Их композиции услышат зрители в восьми городах, где в рамках фестиваля «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» пройдут концерты. Тех, кто попадет в 50 лучших авторов-исполнителей, ждет фестиваль «НАШЕСТВИЕ», а после – финал, в котором останется только десять музыкантов. Гала-концерт конкурса пройдет в Москве. Подготовиться к нему молодым музыкантам помогут известные исполнители и продюсеры. Победитель конкурса, который получит специальные условия для развития своего коллектива, определится уже осенью.