Четверг
19 июля
USD 62.9
EUR 73.13
Музыка

Леонидов рассказал, что нужно брать с собой на «НАШЕСТВИЕ»!

19 Июля 2018 в 08:30
Леонидов рассказал, что нужно брать с собой на «НАШЕСТВИЕ»!

По мнению артиста, очень полезная вещь для всех гостей фестиваля – портативный душ!

3,4 и 5 августа все любители рок-музыки соберутся в Большом Завидове, чтобы вместе пережить Главное приключение года. В этом году после пятилетнего перерыва на главную сцену фестиваля выйдет группа «Секрет». Коллектив приедет в золотом составе, и так отпразднует свое 35-летие. Максим Леонидов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, что бы артист взял с собой на «НАШЕСТВИЕ», будь он рядовым гостем фестиваля, читайте только на НСН.

«Я бы, в первую очередь, взял с собой всевозможные предметы быта, которые могут понадобиться. Например, один мой приятель возит с собой душ с ножным приводом. Это такая груша, емкость с водой. Когда ты давишь на эту грушу, некая складная конструкция поливает тебя водой. Очень нужная штука, потому, что не мыться несколько дней – это, конечно, не комильфо!», - уверен Максим Леонидов.

Для тех, кто не успел обзавестись подобной конструкцией, напоминаем, что на территории фестиваля предусмотрена санитарная зона, где есть, в том числе, и души. Кроме того, в этом году на «НАШЕСТВИИ» будет открыта прачечная. Узнать все подробности о «НАШЕСТВИИ – 2018», а также приобрести билеты на Главное приключение года вы можете на сайте Nashestvie.ru.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.