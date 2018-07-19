Леонидов рассказал, что нужно брать с собой на «НАШЕСТВИЕ»!

По мнению артиста, очень полезная вещь для всех гостей фестиваля – портативный душ!

3,4 и 5 августа все любители рок-музыки соберутся в Большом Завидове, чтобы вместе пережить Главное приключение года. В этом году после пятилетнего перерыва на главную сцену фестиваля выйдет группа «Секрет». Коллектив приедет в золотом составе, и так отпразднует свое 35-летие. Максим Леонидов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, что бы артист взял с собой на «НАШЕСТВИЕ», будь он рядовым гостем фестиваля, читайте только на НСН.

«Я бы, в первую очередь, взял с собой всевозможные предметы быта, которые могут понадобиться. Например, один мой приятель возит с собой душ с ножным приводом. Это такая груша, емкость с водой. Когда ты давишь на эту грушу, некая складная конструкция поливает тебя водой. Очень нужная штука, потому, что не мыться несколько дней – это, конечно, не комильфо!», - уверен Максим Леонидов.

Для тех, кто не успел обзавестись подобной конструкцией, напоминаем, что на территории фестиваля предусмотрена санитарная зона, где есть, в том числе, и души. Кроме того, в этом году на «НАШЕСТВИИ» будет открыта прачечная. Узнать все подробности о «НАШЕСТВИИ – 2018», а также приобрести билеты на Главное приключение года вы можете на сайте Nashestvie.ru.