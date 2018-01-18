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Музыка

«Ленинград» отказался отвечать на нападки «Чайфа»

18 Января 2018 в 09:45
«Ленинград» отказался отвечать на нападки «Чайфа»
В эфире НСН пресс-секретарь группы сообщил, что музыканты возвращаются из отпуска и не намерены отвечать на критику.

Гитарист рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов раскритиковал творчество группы «Ленинград». По его мнению, Сергей Шнуров сузил границы российской рок-музыки – если раньше музыканты создавали альбомы, то сейчас ограничиваются уровнем рингтона на мобильном телефоне.

В эфире НСН пресс-секретарь и гитарист «Ленинграда» Дмитрий Гугучкин сообщил, что группа не намерена реагировать на нападки со стороны «Чайфа». «Мы в отпуске и точно на это реагировать не будем», - сказал Дмитрий Гугучкин.

Ранее Сергей Шнуров выложил в свой Instagram видеопесенки про Новый год, в которой посоветовал «гонять балду» в 2018 году, пишут «Известия».

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