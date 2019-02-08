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Музыка

Лазарев поедет на «Евровидение» наперекор Пригожину

8 Февраля 2019 в 08:04
Лазарев поедет на «Евровидение» наперекор Пригожину
В эфире НСН продюсер предупредил певца, что в России не любят победителей. 

Певец Сергей Лазарев, готовящийся во второй раз представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», надеется на поддержку всей страны. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24». Артист признался, что сомневался, стоит ли ему повторно участвовать в конкурсе после своей поездки в 2016 году, когда он занял третье место, хотя и победил по зрительскому голосованию. Лазарев добавил, что он понимает, что в этот раз «ставки еще выше», и все будут ждать от него только победы.

Ранее в беседе с НСН продюсер Иосиф Пригожин посоветовал Сергею Лазареву не ехать во второй раз на «Евровидение», так как в России не любят победителей.

Пригожин посоветовал Лазареву не ехать на «Евровидение»
«Лазарев уже стал большим артистом. Все, что можно было с “Евровидения” получить, он получил. Зачем ему нужно это первое место, даже если оно будет? Непонятно. К сожалению, в России победителей не любят. Чем выше ты становишься, тем меньший к тебе интерес проявляет аудитория. К великому сожалению, мы не умеем гордиться героями. Такая национальная черта. Как только человек становится успешным или знаменитым, или победителем, к нему отношение меняется. Возникает какая-то зависть, возникает какая-то ненависть. На почве чего даже непонятно. Тому подтверждение тот же Дима Билан, который выиграл первое место, как будто он украл у кого-то что-то», — сказал Пригожин.

Иосиф Пригожин добавил, что он бы отправил Александра Панайотова, который также числился с списке претендентов, по данным СМИ. Также он поддержал идею отправить на «Евровидение-2019» какого-нибудь малоизвестного исполнителя.

Напомним, что в этом году международный песенный конкурс пройдет в Тель-Авиве. В январе организаторы сообщили, что им удалось договориться с американской певицей Мадонной об ее участии в качестве приглашенной звезды. По словам журналиста и музыкального критика Ильи Легостаева в эфире НСН, это говорит о выходе конкурса на какой-то другой уровень, хотя пока и непонятно на какой именно.

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