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Музыка

«Куртки Кобейна» спели с БГ

10 Ноября 2018 в 08:00
«Куртки Кобейна» спели с БГ
Сайд-проект группы «Би-2» продолжает радовать слушателей новинками. Очередной трек называется «Молитвы мертвых».

«Би-2» представили третью композицию своего сайд-проекта «Куртки Кобейна», которая называется «Молитвы мертвых». В записи этого трека принял участие Борис Гребенщиков, правда, в студии музыкант не работал. Шура Би-2 заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о том, как проходила работа над новой композицией, читайте только на НСН.

«В той части, которую исполняет Борис Гребенщиков, мы посотрудничали с современным композитором Глебом Колядиным из Санкт-Петербурга. Взяли сэмпл БГ из «Русского альбома», песня «Волки да вороны». Я отправил БГ, ему очень понравилось, он говорит: «Может, я перепою?». Я говорю: «Нет, нам нужен именно сэмпл, чтобы это был отсыл к тому времени»», - пояснил Шура БИ-2.

На сайте nashe.ru можно послушать два уже вышедших трека проекта «Куртки Кобейна», которые были записаны при участии Дианы Арбениной и Монеточки.

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