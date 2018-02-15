Кулясов одобрил объединение поколений на «Чартовой дюжине» 2018

Лидер группы «Анимация» в эфире НСН похвалил концепцию церемонии вручения премии.

Совсем скоро в Москве стартует церемония награждения победителей XI ежегодной национальной премии «Чартова дюжина» 2018, в ходе которой будут объявлены победители в восьми номинациях, в том числе «Солист», «Солистка», «Дуэт», «Клип» и другие.

Лидер группы «Анимация» Константин Кулясов в эфире НСН обрадовался, что в церемонии вручения премии примут участие символы разных времён отечественного рока (слушайте аудио).

«У каждого времени были какие-то символы, герои. Очень хорошо, что пытаются собрать всех вместе. Я не очень верю, что здесь представлено всё будущее, мне знакомы многие коллективы, которые здесь не представлены. Тем не менее, я думаю, если концепция выдержит, будет хорошо», - уверен музыкант.

Напомним, церемония начнётся в 19:00. В ней примут участие «ДДТ», «БИ-2», Вадим Самойлов, «Машина времени», «LOUNA» и другие музыканты. Откроет мероприятие голограмма Владимира Высоцкого с оркестром «Глобалис». В 2018 году темой «Чартовой дюжины» 2018 станет история отечественного рока. Её 50-летний экскурс будет представлен в захватывающем мультимедийном шоу #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ.

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