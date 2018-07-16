Кортнев: В авторской музыке первым страдает текст

Музыкант рассказал в эфире НСН, на чём нужно сосредоточиться участникам конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ».

Меньше недели осталось у молодых амбициозных авторов-исполнителей для того, чтобы отправить заявку на конкурс «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ». В нём могут принять участие талантливые ребята от 18 до 30 лет, которые сами пишут и музыку, и тексты.



В эфире НСН лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев рассказал, что является самым важным в современной авторской песне.

«Первое, что страдает в рок-музыке и в авторской музыке, это текст. Всё больше и больше возможностей хорошо записываться, хорошо писать музыку, потому что при нынешних компьютерных технологиях можно не так хорошо владеть инструментом, но при этом создавать потрясающие по качеству треки. А вот со словами ничего подобного сделать невозможно. Генераторы текста пока что не заменили настоящую поэзию. Поэтому я надеюсь, что «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» в этом смысле окажется полезен и позволит качественным людям появиться у нас на горизонте», - поделился музыкант.

Кортнев также оценил уровень жюри конкурса. По его словам, они смогут выбрать среди тысяч участников настоящие таланты.

«Я очень хорошо знаю людей из жюри фестиваля «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ». Уверен, что их вкус позволит выбрать молодых ребят, которые действительно достойны, потому что нам необходимо продолжение авторской песни, которая богата словами», - подчеркнул Кортнев.

Он также посоветовал молодым музыкантам не бояться выступлений и искать свою уникальность.

«Не бояться! Желаю искать оригинальный слог и не копировать ни Высоцкого, ни других наших мэтров. Тогда это будет по-настоящему интересно», - добавил музыкант.

Напомним, в рамках первого этапа конкурса заявки принимаются до 20 июля. Позже 20 счастливчиков из каждого федерального округа России выступят на концертах в восьми городах. 50 из них получат уникальную возможность выступить на сцене «Высоцкий» на фестивале «НАШЕСТВИЕ». А 10 финалистов получат уникальные возможности для развития и попадут на гала-концерт в Москве.