Кормухина: «Бабки» не могут лежать в основе творчества

Певица в эфире НСН рассказала, почему 1980-ые годы остаются самыми плодотворными в отечественной рок-музыке.

В Москве проходит церемония вручения премий «Чартова дюжина» 2018. Она подводит итоги годового чарта «Нашего радио». На этот раз любители качественной отечественной музыки увидят полностью обновленную «Чартову Дюжину» на сцене «ВТБ «Ледовый Дворец». Привычная сценография изменилась до неузнаваемости и превратилась в масштабное мультимедийное шоу. Оно проходит под лозунгом #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ . Это своеобразное путешествие сквозь время и пространство, которое восстанавливает пятидесятилетнюю историю отечественной рок-культуры: от первых московских ВИА конца 60-х и легендарного питерского рок-клуба 80-х, через рок-ренессанс 90-х до суперзвезд нулевых и героев будущих чартов.

Певица, Заслуженная артистка России Ольга Кормухина заявила корреспонденту НСН, что 80-ые годы прошлого века до сих пор остаются самыми плодотворными для отечественной рок-музыки (слушайте аудио).

«Единственное время, когда были действительно расцвет и взлёт, много ожиданий, но, к сожалению, потом нехорошие люди эту тенденцию сломали. Это не публика сделала, это сделали люди, которых я, жалея, называю «бескрылые». Никогда в основе творчества, в основе искусства не должны лежать «бабки», только идея!», - подчеркнула Ольга Кормухина.

Мост #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ на церемонии вручения премий «Чартова дюжина» 2018 строится с помощью новейших мультимедийных технологий и 3D-проекций. С 2008 года победителями народного голосования становились самые заметные и значимые музыканты России. В числе рекордсменов по количеству полученных номинаций числятся группы «ДДТ», «Алиса», «Король и Шут», «Мумий Тролль», «Сплин», «Ленинград» и другие популярные артисты.