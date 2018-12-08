Kopengagen реанимирует свои старые песни

ФОТО: Официальный паблик группы Kopengagen в соцсети "Контакте"

Услышать эти композиции, а также самые популярные «боевики» команды Антона Корсюкова можно будет на следующей неделе в Москве и Петербурге.

Группа Kopengagen сыграет концерты с программой «Новогодняя ретроспектива». Они пройдут 13 декабря в московском клубе «Город» и 14 декабря в санкт-петербургском клубе «Юпитер». Лидер группы Антон Корсюков, заглянувший в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио», объяснил, почему на эти концерты обязательно надо прийти. Подробности – только на НСН.

«Есть определенный период творчества, от рождения нашей группы до выхода альбома мир в 2014 году, песни которого мы уже лет пять совсем не играем в электрическом формате, просто отказались от этого. Но слушатели просят эти композиции, и мы решились на то, чтобы реанимировать некоторые из них. Для нас самих это будет большим экспериментом, а для слушателей – огромным сюрпризом. Мы сыграем, конечно же, все наши главные «боевики» с альбомов «Мир» и «Утопия», а также с сингла "Маленький принц"», - пообещал артист.

В начале 2019 года группа Kopengagen начинает работу над новым материалом. Причем к работе музыканты подойдут настолько ответственно, что сделают перерыв в концертной деятельности вплоть до презентации нового альбома – а она запланирована на осень 2019.