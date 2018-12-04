«Конец фильма»: В наш новый альбом вошли 11 песен из записанных 20

Евгений Феклистов рассказал о новой пластинке своей команды, отметив, что в ней имеет значение абсолтно все. Даже последовательность песен.

Группа «Конец фильма» выпустила новый альбом «Город грехов». Евгений Феклистов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о пластинке читайте только на НСН.

«Мы провели огромную работу. У нас было записано более 20 песен. И только 11 попали под одну обложку. Их расположение – не случайно. Думая над ним мы тоже приложили определенные усилия. Мы старались сделать альбом цельным художественным высказыванием. Надеюсь, нашим слушателям понравится то, что мы для них приготовили. И мне хочется, чтобы альбом оказался долгоиграющим не только в смысле времени звучания, но и в том смысле, что его захочется послушать не один раз», - отметил артист.

Группа «Конец фильма» пообещала разыграть несколько экземпляров подарочного издания нового альбома – все подробности можно найти в социальных сетях команды.