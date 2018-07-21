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Музыка

Концерт «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» в Новосибирске. Прямая трансляция

21 Июля 2018 в 11:01
Концерт «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» в Новосибирске. Прямая трансляция
Самые талантливые авторы исполнители из Сибирского федерального округа выступят на сцене новосибирского клуба «Подземка».

В Новосибирске стартовал отборочный концерт конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ».

На протяжении месяца музыканты подавали заявки на vfest.ru в надежде попасть на концерт. И вот сегодня счастливчики из Сибирского федерального округа, которых отобрало жюри, представят своё творчество на суд публики. Вместе с ними на сцену выйдет группа «Ундервуд». Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко поддержат молодых музыкантов и оценят их творчество.

Прямая трансляция отборочного концерта «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» в Новосибирске. Напомним, на протяжение следующей недели концерты пройдут ещё в семи российских городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Пятигорске и Ростове-на-Дону. 50 самых достойных участников, которых отберёт жюри, смогут выступить на «НАШЕСТВИИ», а 10 финалистов получат уникальные возможности для развития.

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