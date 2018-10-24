Кипелов споет блюз

Артист рассказал о программе большого столичного концерта, который станет финальной точкой тура «Звезды и кресты».

Группа «Кипелов» готовится к завершению своего тура с презентацией альбома «Звёзды и кресты». В московском клубе Adrenaline Stadium пройдёт большой концерт коллектива, Валерий Кипелов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, чем артист и его команда планируют удивлять зрителей, читайте только на НСН.

«Тур проходит замечательно, мы «ездим» с альбомом «Звезды и кресты». Думаю, он должен завершиться где-то к концу года. И закончим мы его в Москве. Программу столичного концерта мы составим так, чтобы туда вошли и песни с последнего альбома. Например, композицию «Жажда невозможного», она для нас не характерна. Не могу сказать, что это классический блюз, но то, что это блюз – точно. Кроме этого, мы сыграем песни, которые давно не играли и песни, которые не исполняли до этого никогда», - пообещал Валерий Кипелов.

Концерты группы «Кипелов» пройдут 24 ноября в петербургском клубе А2 и 1 декабря в московском Adrenaline Stadium.