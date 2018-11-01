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Музыка

Кинчев рассказал, чего не стоит ждать на концерте «Алисы»

1 Ноября 2018 в 07:30
Кинчев рассказал, чего не стоит ждать на концерте «Алисы»
ФОТО: Официальная страница группы "Алиса" в Facebook
Кроме того, артист добавил, что сейчас команда работает над новой пластинкой. Правда, дату релиза не уточнил.

Группа «АлисА» уже в эту пятницу, 2 ноября, отметит 35-летие команды в «Олимпийском». Константин Кинчев заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». По традиции, секретов программы он раскрывать не стал, зато рассказал, чего поклонникам точно не ждать на концерте. Подробности читайте только на НСН.

«Конечно, я разочарую тех, кто ждет от меня каких-то фокусов, неожиданностей, презентаций чего-либо, неожиданных гостей и так далее. Ничего этого не будет. Будут просто песни, которые мы будем исполнять со сцены с душой и с желанием», - отметил артист.

Добавим, сейчас команда находится в юбилейном туре и работает над новым альбомом. Дата выхода пластинки пока неизвестна.

 

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