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Музыка

Кинчев: «НАШЕСТВИЕ» - наиболее профессиональный из всех российских фестивалей

17 Июля 2018 в 08:30
Кинчев: «НАШЕСТВИЕ» - наиболее профессиональный из всех российских фестивалей
ФОТО: Официальная страница группы "Алиса" в Facebook

Хедлайнер второго дня фестиваля пообещал построить свой сет на юбилейной программе группы «Алиса».

До фестиваля «НАШЕСТВИЕ» остается меньше месяца. Главное приключение года пройдет 3,4 и 5 августа в Большом Завидове Тверской области. Второй день фестиваля закроет группа «Алиса». Коллектив выступит ночью с большим сетом. Константин Кинчев заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О программе, которую его команда готовит для фестиваля, читайте только на НСН.

««НАШЕСТВИЕ» - это фестиваль, который проходит уже много-много лет, и, соответственно, он наиболее профессиональный и масштабный из всех фестивалей, существующих в нашей стране. Я не буду раскрывать всех подробностей программы, которую мы планируем сыграть, пусть это будет сюрпризом, но, могу сказать, что базироваться мы будем на нашей юбилейной программе», - отметил артист.

Напоминаем, все подробности о фестивале «НАШЕСТВИЕ» и билеты вы найдете на сайте Nashestvie.ru.

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