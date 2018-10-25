Хелависа: Мы вынесли лучшее из галактики «Альхимейра»

Солистка «Мельницы» рассказала о новой концертной программе своей команды, которую в Москве можно будет услышать 24 ноября.

Группа «Мельница» готовится к своему юбилейному туру, и параллельно работает над новой концертной программой «Альхимейра. Лучшее». Хелависа заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о новой концертной программе ее команды читайте только на НСН.

«Это, действительно, лучшее из того, что мы вынесли из галактики «Альхимейра», в которой мы жили последние несколько лет. Здесь будет переосмысление «альхимерных» песен в абсолютно акустическом ключе. Будет переосмысление очень старых песен в нынешнем, электрическом ключе в плане подготовки к празднованию юбилея «Мельницы», который будет в следующем году. Будет совершенно новая световая история, новые костюмы, то есть, всё будет очень красиво», - пообещала артистка.

Концерт «Мельницы» с программой «Альхимейра. Лучшее» пройдёт 24 ноября в клубе ADRENALINE STADIUM.