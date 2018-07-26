Четверг
26 июля
USD 63.08
EUR 73.75
Музыка

Хавтан спелся с кубинцами

26 Июля 2018 в 08:30
Хавтан спелся с кубинцами
ФОТО: Официальная страница Евгения Хавтана в соцсети "ВКонтакте"
Лидер группы «Браво» запустил новый сольный проект, в рамках которого исполняет песни на русском и испанском языках.

Евгений Хавтан представил свой новый проект под названием Los Havtanos. Вместе с кубинскими музыкантами лидер группы «Браво» играет абсолютно новые песни на русском и испанском языках в стиле «латино». Евгений Хавтан заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, как родилась идея необычного проекта, читайте только на НСН.

«Эта история началась два года назад в Сан-Франциско. Мы с моим приятелем случайно зашли в один из баров на Хейт-Эшбери, и в этом баре играла потрясающая группа. Я познакомился с их гитаристом, он играет музыку в стиле «фламенко». Мы с ним познакомились, и результатом этого знакомства стала запись песни, которая называется «Корабли», на испанском языке. Мне всегда нравился испанский язык, мне нравилась латинская музыка, потому что в ней есть какое-то солнце, и тепло, и любовь. Чуть позже я познакомился с потрясающими кубинскими музыкантами. И дальше все это вылилось в проект. Мы стали репетировать, джемовать. И у меня появилась идея сделать группу, которая будет называться «Los Havtanos». В которой будет четыре кубинских музыканта, «припанкованная» девушка Яна Блиндер - московская певица, которая, в общем, известна такой вот группе людей, которые интересуются электронной музыкой, андеграундом, - и я, как гитарист и композитор в этой группе», - пояснил артист.

Ближайший концерт проекта Los Havtanos состоится уже завтра, 27 июля в Джаз-клубе Алексея Козлова.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.