Хавтан спелся с кубинцами

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Лидер группы «Браво» запустил новый сольный проект, в рамках которого исполняет песни на русском и испанском языках.

Евгений Хавтан представил свой новый проект под названием Los Havtanos. Вместе с кубинскими музыкантами лидер группы «Браво» играет абсолютно новые песни на русском и испанском языках в стиле «латино». Евгений Хавтан заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, как родилась идея необычного проекта, читайте только на НСН.

«Эта история началась два года назад в Сан-Франциско. Мы с моим приятелем случайно зашли в один из баров на Хейт-Эшбери, и в этом баре играла потрясающая группа. Я познакомился с их гитаристом, он играет музыку в стиле «фламенко». Мы с ним познакомились, и результатом этого знакомства стала запись песни, которая называется «Корабли», на испанском языке. Мне всегда нравился испанский язык, мне нравилась латинская музыка, потому что в ней есть какое-то солнце, и тепло, и любовь. Чуть позже я познакомился с потрясающими кубинскими музыкантами. И дальше все это вылилось в проект. Мы стали репетировать, джемовать. И у меня появилась идея сделать группу, которая будет называться «Los Havtanos». В которой будет четыре кубинских музыканта, «припанкованная» девушка Яна Блиндер - московская певица, которая, в общем, известна такой вот группе людей, которые интересуются электронной музыкой, андеграундом, - и я, как гитарист и композитор в этой группе», - пояснил артист.

Ближайший концерт проекта Los Havtanos состоится уже завтра, 27 июля в Джаз-клубе Алексея Козлова.