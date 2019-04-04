«Калинов мост» восстановит русскую Abbey Road

Команда Дмитрия Ревякина планирует привести в рабочее состояние студию Стаса Намина и осенью записать там свой новый альбом.

Группа «Калинов мост», с размахом отметив большими концертами 55-летие Дмитрия Ревякина, собирается приступить к работе над новым материалом. Как отметил Дмитрий Ревякин , заглянувший в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио», записывать пластинку «Калинов мост» планирует на легендарной студии Стаса Намина. Правда, сначала эту студию нужно восстановить. Подробности – только на НСН.

«Сейчас приступаем к возрождению студии «SNC», студии Стаса Намина, где записывались многие музыканты. Это возрождение мы перенесли на то время, когда мы отрепетируем и отыграем концерты в Питере и в Москве. Надеемся, что к осени все закончим и тогда, уже в новой студии можем приступить к работе над новым альбомом группы. Эти стены помнят многих артистов: и Фрэнка Заппу и Pink Floyd, и наших музыкантов, например Константина Кинчева, группу «АукцЫон», кого там только не было, студия работала день и ночь»,- подчеркнул артист в беседе с НСН.

Уже в эту субботу, 6 апреля, «Калинов мост» сыграет камерный концерт в московском клубе «16 Тонн». А 26 апреля повторит юбилейную программу «55 лет на бис» в Петербургском клубе «Космонавт».