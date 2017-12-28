Илья Чёрт осудил запрет носить бороду, усы и татуировки в колледжах

Лидер группы «Пилот» в эфире НСН удивился, поему мужчина должен «сбривать своё достоинство».

Прокуратура проведёт проверку по поводу запрета в Новосибирском промышленном колледже ношения студентами усов, татуировок и бород. Также все учащиеся не могли выходить из здания на переменах. Об этом сообщается на сайте регионального надзорного ведомства. Проверка пройдёт после обращения родителей одного из студентов.

Лидер группы «Пилот» Илья Чёрт в эфире НСН напомнил, что раньше усы и борода являлись доказательством чести, достоинства и мудрости мужчины (слушайте аудио).

«Насчёт татуировок не знаю. Если они не выставлены наружу, то почему и нет? Я не думаю, что усы и борода – это большая проблема. Если у них (у студентов – НСН) что-то и растёт, то не в таком количестве, как у взрослых мужчин. Я не думаю, что это большая проблема. Если уж на то пошло, тысячи лет в России все мужчины носили усы и бороды. Это считалось честью, почётом, достоинством и мудростью любого мужчины. Только в последние буквально 300 лет с европейскими нововведениями у нас мужчины в России стали выглядеть женоподобными (стали брить лицо, одеваться в женоподобные вещи), поэтому мужчин в обществе всё меньше и меньше. Поэтому я не очень считаю, почему мужчина должен сбривать своё достоинство», - заявил музыкант.

Стоит отметить, что прокуратура опротестовала правила внутреннего распорядка колледжа, которые запрещали ношение усов, бороды и татуировок. Как уточнили в надзорном ведомстве, это противоречит федеральному законодательству, нарушая право на самовыражение.