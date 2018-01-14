Илья Черт рассказал, как он «отзлобился»!

Группа «Пилот» отметила День Рождения выходом новой пластинки. По словам лидера команды по настроению она получилась созвучной с альбомом «Изолятор».

11 января в свой День Рождения группа «Пилот» представила новый альбом – «Пандора». Илья Черт заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». По словам артиста дата релиза была выбрана не случайно и музыканты торопились чтобы успеть записать пластинку к своему дню рождения. Подробности о релизе читайте только на НСН.

«Честно говоря, пока это самый дорогой по бюджету альбом за всю историю группы. Мы писали его больше трех лет. Писали в различных студиях. Было очень много работы, мы не привлекали «сессионщиков», делали все сами и закончили буквально к дедлайну, который нам поставил директор. Как я говорю, я «отзлобился» двумя пластинками, «Изолятором» и «Пандорой». Теперь мы начнем как-то двигаться в более позитивную, светлую и радостную сторону», - рассказал Илья Черт.

Концерты - презентации альбома «Пандора» состоятся уже в феврале и пройдут 10 февраля в Санкт Петербурге в клубе «Космонавт» и 17 февраля в Москве в клубе RED.