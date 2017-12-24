Илья Черт пригласил американского посла Хантсмана на «НАШЕСТВИЕ»

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Лидер группы «Пилот» заявил в эфире НСН, что музыка станет еще одной точкой соприкосновения и поможет России и США наладить отношения.

Посол США в России Джон Хантман похвалил русский рок. В беседе с журналистами о музыке он признался, что был воспитан на Прокофьеве и Рахманинове, а в юности в составе группы играл в клубах и даже записал с коллективом пластинку.

«Я послушал немного русского рока, и он довольно неплох», — отметил посол США в беседе с изданием «Сноб».



Лидер группы «Пилот» Илья Черт в эфире НСН ничуть не удивился оценке американского посла.

«Я уже давно говорил, что многие российские рок-артисты способны и могут создать серьезную конкуренцию известным западным музыкантам. У нас уже и группы играют на уровне ничуть не хуже, и музыка не хуже, и подача, и сценические образы. Многие звезды зарубежные, которые приезжают к нам играть, выглядят достаточно хило по сравнению даже с нашими клубными группами», - заявил собеседник агентства.

Черт уверен, что музыка поможет политикам и дипломатам двух стран прийти к взаимопониманию.

«На фоне музыки у нас есть много шансов прийти к какому-то пониманию и соглашению, потому что музыка всегда сближала людей и налаживала взаимопонимание между целыми народами. Жаль, что очень мало российских групп ездит на фестивали в Европу и США выступать. Тогда бы наши двуногие собраться по другую сторону океана увидели, что мы тоже нормальные люди и не очень сильно отличаемся от них», - отметил музыкант.

Илья Черт предложил послу США в РФ Хантсману приехать на рок-фестиваль «НАШЕСТВИЕ», чтобы лично убедиться во всем вышесказанном и подискутировать о музыкальных пристрастиях.

«Чем больше людей будут видеть нашу рок-культуру, тем больше у них будет понимание, что мы не страна третьего мира с медведями и гармошкой, а точно такая же современная страна, как и другие. И наши культурные веяния нисколько не отстают от Европы и США», - заключил лидер группы «Пилот».

Рок-фестиваль «НАШЕСТВИЕ» ежегодно проходит в середине лета в Большом Завидове Тверской области. В этом году на фестивале была не только музыкальная программа, но и политическая. Все гости и участники рок-фестиваля в течение трех дней путем голосования выбирали президента «НАШЕСТВИЯ». Организовать процесс организаторам фестиваля помогли сотрудники ЦИК. Победителя голосования объявила со сцены «НАШЕСТВИЯ» глава ЦИК Элла Памфилова. Президентом фестиваля сроком на один год был избран лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров.