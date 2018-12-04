Игорь Крутой не поверил в уход со сцены Валерия Леонтьева

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Продюсер и композитор заявил НСН, что сцена стала кислородом для певца, и он не может с ней попрощаться.

Валерий Леонтьев заявил, что весной 2019 года сыграет последний концерт и завершит сценическую деятельность, пишет издание Bimru.ru. Выступление получит название «Я вернусь…» и пройдёт 10 марта в Кремле.

«Я хочу попрощаться со всей этой историей. Сколько же можно! Очень устал, буду просто лежать», — сказал певец за кулисами телефестиваля «Песни года».

Продюсер и композитор Игорь Крутой, неоднократно работавший с Леонтьевым, в беседе с НСН признался, что не верит в завершение его карьеры.

«Во-первых, я не верю в то, что он будет лежать и ничего не делать. Во-вторых, я не верю в то, что он уйдёт. Сцена — его жизнь, его кислород, возможность дышать и существовать на этой Земле», — заявил Игорь Крутой.

Также он отметил, что Валерий Леонтьев, известный многим слушателям по ярким и порой эксцентричным сценическим образам, на самом деле гораздо более многогранен, чем кажется.

«Леонтьев — это явление. Это комплекс многих талантов. Мы все видим танцующего, поющего Валеру, а на самом деле это человек, досконально разбирающийся в литературе, живописи, киноискусстве. Человек, который никогда без книги не проводит время, который ко всему приходит сам, проживший, прочувствовавший. И с богатейшим внутренним миром, и при этом всём с огромной порядочностью. Я даже не знаю, есть ли в нашем жанре по порядочности человек равный ему», — заметил продюсер.

В 2019 году Валерию Леонтьеву исполнится 70 лет. Ещё в начале осени в прессе появлялись сообщения о том, что певец плохо себя чувствует. Отмечалось, что у него была диагностирована пневмония. Позже Леонтьев заявил, что встал на ноги и готов продолжит концертную деятельность.