«ГУДТАЙМС» готовит для «НАШЕСТВИЯ» новые костюмы и проверенные временем хиты

ФОТО: Официальное сообщество группы "ГУДТАЙМС" в сосети "ВКонтакте"

Команда Артема Шарова отыграет свой сет на новой сцене ULTRA, которая станет частью программы Главного приключения года.

Группа «ГУДТАЙМС» выступит на сцене ULTRA фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2019». Артём Шаров заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и в эфире пригласил всех гостей Главного приключения года на сет своего коллектива. Подробности – только на НСН.

«Для «НАШЕСТВИЯ» мы готовим новые костюмы и, конечно, лучшие песни со всех наших альбомов. Приходите на наш сет, и будет вам счастье», - пообещал артист.

Кстати, трек группы «ГУДТАЙМС» под названием «Колыбельная синего бойца» сейчас находится в хит-параде «НАШЕГО радио» «Чартова Дюжина». Поддержать ребят можно, проголосовав на сайте nashe.ru.

Напомним «НАШЕСТВИЕ» в этом году пройдёт 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове Тверской области. Заезд на фестиваль начнётся в четверг, 18 июля. На этот вечер организаторы фестиваля подготовили несколько сюрпризов. Один из них - выступление Глеба Самойлова и The Matrixx с симфоническим оркестром. Билеты на Главное приключение года можно купить на сайте nashestvie.ru. До 1 апреля действует льготная цена.