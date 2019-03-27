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Музыка

Группа «Технология» спасла Романа Рябцева от алкоголизма

27 Марта 2019 в 14:11
Группа «Технология» спасла Романа Рябцева от алкоголизма

Директор коллектива рассказал НСН, что нынешние высказывания экс-участника удивляют музыкантов на фоне того, что дала ему в своё время группа.

Бывший участник группы «Технология» Роман Рябцев распускает про своих коллег по цеху разные сплетни. Этот факт никак не влияет на жизнь группы, заявил в пресс-центре НСН директор коллектива Алексей Филимонов. По его словам, это заставляет только удивляться, тем более, группа в своё время практически спасла Рябцева от алкогольной зависимости.

«В своё время Роман не без нашего участия спасся от алкогольной зависимости. Восемь лет не пьёт, теперь он этим козыряет, что он трезвенник, всё не так. На самом деле всё было очень страшно. И участники группы приложили немало усилий», — признался Филимонов.

Ранее в эфире НСН вокалист группы Владимир Нечитайло рассказал, кто мог подтолкнуть Романа Рябцева к решению оставить работу в группе «Технология».

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