Группа LOUNA рассказала «Подъемникам» о сюрпризе к «Чартовой Дюжине» 2018

В утреннем шоу на НАШЕм радио Лусинэ Геворкян также рассказала о выходе нового альбома и шутила над своими «буднями рок-мамы».

1 февраля в студию утреннего шоу «Подъёмники» на НАШЕм Радио приехала участница «Чартовой Дюжины» 2018: лидер группы LOUNA Лусинэ Геворкян.

В утренней беседе с Александром Боном, Игорем Паньковым и Таней Борисовой она рассказала о том, что в апреле выходит новый альбом группы, делилась новостями о предстоящем концерте и шутила над своими «буднями рок-мамы».

В преддверии Главного музыкального события зимы – премии «Чартова Дюжина» 2018, ведущие не могли не обсудить отношение Лусинэ к своей номинации в категории «Солистка»:

«Я не раз упоминала о том, что это не борьба какая-то артистов, а показатель активности фан-клубов, то есть, тут зависит все от того, насколько фан-клуб активен, воодушевлен творчеством артиста. Просто не хотело бы, чтобы музыка превращалась в какое-то спортивное соревнование, потому что, все-таки, это творчество. А любое творчество находит своего слушателя, и не скажешь, что кто-то лучше играет или поет, потому что это такие понятия субъективные, совершенно не измеряемые»

На вопрос о том, что приготовит группа LOUNA к «Чартовой Дюжине», Лусинэ тактично сохранила интригу:

«Все в рамках концепции #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ, поэтому подбор песен к исполнению нас слегка удивил. Но, с чем мы не сталкивались? Думаю, будет круто!»

Узнать больше об отношении Лусинэ Геворкян к большому спорту, ушедшим зарубежным рок-музыкантам, а также о том, как певица тренировала голос, чтобы сделать его менее женственным, можно на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.

Напомним, что 15 февраля 2018 года на арене «ВТБ «Ледовый Дворец» все присутствующие смогут увидеть выступления групп 25/17, «БИ-2», «Машина Времени», «ДДТ», «Animal ДжаZ», «LOUNA», «BrainStorm», «СерьГа», Вадима Самойлова, голограмму Владимира Высоцкого и оркестр «Глобалис», «КняZz», Найка Борзова и «7Б».



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