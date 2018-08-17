Группа «ЛЕЙЛА»: От самодельного кахона до полуфинала «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»

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НСН рассказывает, как Лейла Мурадова, исполнив в ТВ-эфире свою песню, поменяла вектор группы.

Краснодарская группа «ЛЕЙЛА» стала финалистом Всероссийского конкурса авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». Отыграв сет на фестивале «НАШЕСТВИЕ», музыканты не только понравились гостям, которые оценили профессиональное звучание и потрясающий вокал солистки Лейлы Мурадовой, но и профессиональному жюри, которое возглавляет Никита Высоцкий.

История группы «ЛЕЙЛА» началась в июле 2014 года, но тогда она называлась «JAY». У истоков стоял музыкант и радиоведущий Алексей Апасов, который пригласил своих друзей играть акустическую музыку на гитаре и кахоне.

В итоге вместе с Ричардом Старковым, который сейчас играет на барабанах в группе «Аффинаж», музыканты сами изготовили первый кахон из фанеры. Дальше начался процесс работы над звучанием и поиск вокалистки. В итоге коллектив нашел свою жемчужину - джазовую диву, пианистку и человека с невероятно серьезным подходом к делу – Лейлу Мурадову.

Репетиции, поиски своего стиля, своей аудитории. Она, кстати, пришла с улиц. Это было желание самих музыкантов. Свою первую концертную программу группа представляла на улице Красной в Краснодаре. Иногда их музыку собирались послушать 20 человек, иногда – 100.

Тем же летом коллектив плавно переместился в клубы и бары, а в составе появился четвертый участник – Владимир Кулак – пианист и близкий друг Алексея. На команду обратили внимание местные СМИ.

Когда журналисты попросили исполнить песню на русском языке (а на тот момент такой в репертуаре не было), исправить ситуацию решила Лейла, спев свою, давно написанную композицию.

Оказалось, что попала в самую точку, с того момента и началась работа над своей собственной музыкой. Попутно менялись музыканты, но ни Алексей, ни Лейла своего детища не бросили.

В период с 2015 по 2017 я группа успела стать финалистами нескольких краевых музыкальных конкурсов («OZ music fest», «HARAT’S PRO»), стать фаворитом международного конкурса «ВЫСШАЯ ПРОБА», пройти несколько этапов отбора телевизионного кастинга проекта «ПЕСНИ на ТНТ».

В первой половине 2017 года был сформирован постоянный состав, куда вошли бас-гитарист Артем Колбас, барабанщик Константин Иванов и клавишник Андрей Лебедев. Сменила группа и название, превратившись в «ЛЕЙЛУ».

Группа начала большую концертную программу, сыграв два театральных акустических и ряд клубных сольных концертов в полном звуке со стопроцентной авторской программой. Александр Боровик (СЭТ) снял серию уличных видео, сейчас «ЛЕЙЛА» начала работать над клипом и дебютным альбомом.

Особым поворотом истории команды стало ее участие во Всероссийском конкурсе «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ», где «ЛЕЙЛА» вошла в число 50 полуфиналистов и представила лучшие свои песни на Главном приключении года – фестивале «НАШЕСТВИЕ.

Напомним, 10 групп, вышедших в финал, встретятся снова на гала-концерте в Москве. Финальный этап конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» пройдет с 1 по 10 ноября. Жюри назовет троих победителей, для которых откроются новые возможности по раскрутке своих команд.