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Музыка

Группа «ДДТ» застряла в снегах в казахстанской степи

7 Марта 2018 в 12:11
Группа «ДДТ» застряла в снегах в казахстанской степи

В эксклюзивном интервью НСН музыканты поделились подробностями.

Музыканты из группы ДДТ попали в сильную пургу по дороге из Караганды, где они накануне завершили отыграли в рамках своего тура «История звука». Лидер группы Юрий Шевчук сообщил НСН детали аномальной погоды (слушайте аудио).

«Мы попали в колоссальную пургу в казахстанской степи. Выехали из Караганды. Машину не видно буквально в двух метрах. Все стоит. Невероятная пурга такая. Мы едем в аэропорт. Просто ничего не видно. Если руку вытянуть, не видно пальцев! Мы едем со скоростью 2 км/ч», - рассказал музыкант.

Несмотря на трудную дорожную ситуацию, у Шевчука присутствует поэтичное настроение.

«Я вам хочу сказать, что красота бывает опасной. Безумно красиво и безумно опасно», - отметил музыкант.

Следующий концерт группы ДДТ с программой «История звука» состоится 13 апреля во Владивостоке. 

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