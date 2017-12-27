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Музыка

Группа «Чайф» рассказала, когда выйдет новый альбом

27 Декабря 2017 в 08:00
Группа «Чайф» рассказала, когда выйдет новый альбом
Музыканты группы «Чайф» выбирают, на каком физическом носителе выйдет новая работа коллектива.

В гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» заглянул Владимир Шахрин, лидер группы «Чайф», чтобы рассказать о новом альбоме группы. Подробности о том, когда готовится релиз, читайте только на НСН.

 «Песни готовы. У нас есть 12 песен, если мы будем делать виниловый формат, то в принципе достаточно десяти. До Нового года мы успели немножко отрепетировать четыре песни. Мне кажется, что мы, скорее всего после зимних акустик, в начале марта доделаем, дорепетируем эти четыре песни, запишем их и потом приступим к остальным. Я думаю, что вот такими блоками, по четыре песни запишем все это к концу весны. Так что летом или осенью выйдет новый альбом. Я, по крайней мере, на это очень рассчитываю», — рассказал Владимир Шахрин

 Услышать музыкантов вживую можно будет 3 февраля в Санкт-Петербурге, 17 февраля в Москве и 24 января в Екатеринбурге. Группа «Чайф» сыграет программу «Зимняя акустика-2018: Немного похоже на блюз»

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