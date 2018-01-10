Группа «АнимациЯ» готовит два новых клипа

Группа «АнимациЯ» готовится представить сразу две видеоработы.

В гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» заглянул Константин Кулясов, лидер группы «АнимациЯ», чтобы рассказать о новинках группы. Подробности о подготовке двух видеоработ, читайте только на НСН.

«Это будет песня, которая уже записана на одном из наших альбомов, я правда не помню на каком, простите. Она мне не нравится. Мы ее записали, и я перестал исполнять ее со сцены. Я долго сам себя ломал, потому что не люблю оборачиваться, никогда этого не делал и не буду, но что касается этой песни, мне очень хочется, чтобы она звучала в наших концертах, потому что трек обещает быть очень сильным. Поэтому, возвращаясь на много-много лет назад, мы перезаписываем песню, снимаем на нее клип и выпускаем», — рассказал музыкант.

Клип на эту песню выйдет, как обещает Константин Кулясов, уже этой весной. Но сначала группа «АнимациЯ» представит видеоработу на совершенно новый трек. Дата выхода пока не называется.