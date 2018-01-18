«Говорящая голова» расскажет историю рок-музыки на «Чартовой Дюжине» 2018

Организаторы подготовили для зрителей новую концепцию проведения премии.

15 февраля 2018 года на арене «ВТБ Ледовый дворец» все любители отечественной рок-музыки соберутся на главном музыкальном событии этой зимы – XI ежегодной национальной премии «Чартова Дюжина» 2018.



Обновленная премия представит уникальный формат ведения мероприятия. В этот раз привычная сценография премии изменится до неузнаваемости, впервые у церемонии появится сквозной сюжет. Слоган премии – #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ, а это значит, что «Чартова Дюжина» 2018 предложит своим слушателям совершить настоящее путешествие сквозь время и пространство. В постановочном шоу будет восстановлена пятидесятилетняя история отечественного рока: от зарождавшегося движения 70-х – до новых хитов молодых исполнителей.

В рамках заявленной концепции #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ зрители увидят постановочное мультимедийное шоу, представляющее историю русского рока. Совмещая новейшие технологии с историческим повествованием, организаторы выводят на сцену в качестве основного ведущего «Говорящую голову» – собирательный образ русского рокера.

Огромная 3D-проекция расскажет о путях развития отечественной рок-музыки от андеграундных течений советской эпохи до современных исполнителей. Голос автора проведет экскурсию для гостей по наиболее значимым событиям в истории становления рок-культуры страны. Словно добрый волшебник Гудвин, виртуальный ведущий познакомит слушателей с самыми яркими эпизодами из жизни легенд русского рока. Масштабное мультимедийное шоу позволит окунуться в атмосферу бунтарских музыкальных течений и прочувствовать глубину и загадочность русской души.

В поражающем воображение мультимедийном шоу примут участие самые любимые музыканты, герои сегодняшних и завтрашних дней: 25/17, БИ-2, Машина Времени, ДДТ, Animal ДжаZ, LOUNA, BrainStorm, СерьГа, Вадим Самойлов, голограмма Владимира Высоцкого и оркестр «Глобалис», КняZz, Найк Борзов и 7Б .

Новых участников премии в эфире утреннего шоу «Подъёмники» регулярно заявляли ведущие. Слушайте эфиры НАШЕго Радио, следите за новостями на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.

Билеты на «Чартову Дюжину» 2018 можно приобрести на сайте: https://msk.kassir.ru/koncert/chartova-dyujina

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