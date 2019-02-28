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Музыка

Глуховский поспорил с британскими учеными о вреде музыки для креативности

28 Февраля 2019 в 13:18
Глуховский поспорил с британскими учеными о вреде музыки для креативности
Писатель в эфире НСН отметил, что лично ему музыка помогает в написании книг. 
Любые виды фоновой музыки ухудшают способность нестандартно мыслить. К такому выводу пришли британские ученые. Они опровергли мнение, что музыка повышает креативность человека. По их мнению, на самом деле, любые мелодии, вне зависимости от наличия у них лирики, ее смысла и понятности для слушателя, постоянно мешала добровольцам проявлять интуицию и умение мыслить нестандартно.

Обсуждая с НСН выводы британских ученых, писатель Дмитрий Глуховский признался, что не мыслит работы над новой книгой без музыки и даже составляет специальные плей-листы, которые помогают погрузится в атмосферу нового произведения.

«Я, приступая к работе над новой вещью, подбираю для нее саундтрек. И мне лучше пишется под музыку, чем без нее. Особенно, если нужно наладиться на определённый лад. Я использую преимущественно атмосферную и электронную музыку. Часто это бывает саундтреки к западным сериалам, музыка без слов. Многим для выполнения той или иной задачи музыка мешает. С трудом могу себе представить, что для решения геометрических или алгебраических задач может музыка помочь. В этом случае нужно отказаться от всех внешних раздражителей. А если нужно что-то придумать, отвлеченное от твоей привычной жизни, тут мало что может сравниться с музыкой по силе воздействия», - рассказал он.

Британские ученые предложили внимательно отнестись к их выводам. Особенно их нужно учитывать не только представителям творческих профессий, но при организации работы больниц, дорожного транспорта и других элементов инфраструктуры, где необходимо предельно высокое внимание.

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