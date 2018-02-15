LOUNA: Рок в России — это идеология

Лусинэ Геворкян в беседе с корреспондентом НСН рассказала как нести свою идеологию в массы.

Все любители качественной отечественной музыки 15 февраля собрались на XI Ежегодной национальной премии «Чартова Дюжина» 2018. Церемония проходит на сцене «ВТБ «Ледовый Дворец».

В этом году масштабное мультимедийное шоу проходит под лозунгом #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ и покажет ретроспективу развития отечественного рок-движения.

Лидер группы LOUNA Лусинэ Геворкян рассказала НСН о том, какие задачи стоят перед российским роком и о своей роли в музыке.

«Если говорить о роке, тем более о роке в России, то это все-таки больше идеология, а музыка тот элемент, который ее поддерживает. Говоря о том, что это значит именно для нас, то мы себя больше относим к будущему, потому что прошлое это не совсем то, с чем мы себя каким-то образом коррелируем. Это не та энергетика, с которой мы хотели бы нести свою идею. Мы за то, чтобы делать это более быстро, дерзко и напористо», — рассказала Геворкян.

В премии принимают участие 25/17, БИ-2, Машина Времени, ДДТ, Animal ДжаZ, LOUNA, BrainStorm, СерьГа и Вадим Самойлов и другие НАШИ артисты. Премию откроет выступление голограммы Владимира Высоцкого.