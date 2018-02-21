Гаркуша отметит свой день рождения столичным концертом

Выступление намечено на 23 февраля. Артист отметил, что программу выступления заранее его команда не готовит: все решится, когда музыканты выйдут на сцену.

Группа «АукцЫон» отметит день рождения Олега Гаркуши большим концертом в Москве. По словам виновника торжества, заранее продумывать программу команда не собирается. Олег Гаркуша заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Все подробности о предстоящем мероприятии читайте только на НСН.

«Я не знаю и никто пока не знает, что мы будем играть, о том, какой будет программа концерта, станет известно только когда мы выйдем на сцену. Но, надеюсь, мы, как всегда, будем хороши», - отметил артист.

Олег Гаркуша пообещал, что на концерте прозвучат и новые песни с последней пластинки «На солнце». Напомним, концерт «АукцЫона» пройдет в Москве уже в эту пятницу, 23 февраля, а следующая дата в афише группы – 30 марта, Санкт-Петербург, клуб «Космонавт».