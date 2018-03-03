Суббота
03 марта
USD 56.66
EUR 69.47
Музыка

Галанин рассказал, кто такие «Солнечные чародеи»

3 Марта 2018 в 08:00
Галанин рассказал, кто такие «Солнечные чародеи»

Клип на одноименную песню группа «СерьГа» представила на этой неделе.

Группа «СерьГа» на днях выпустила новый клип. Ролик был снят на песню «Солнечный Чародей». Сергей Галанин заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о свежем видео читайте только на НСН. 

«Клип – это концертная версия нашего выступления. Тогда же в гостях были Гарик Сукачев, Евгений Маргулис, Сергей Воронов. И чудесные моменты того выступления легли в основу видео. И солнечный чародей — это не я  — любимый, а мои солнечные друзья!», - рассказал артист.   

Кстати, песня группы «СерьГа» «Я – бурый медведь» представлена в хит-параде «НАШЕГО радио» «Чартова Дюжина». Проголосовать за любимые треки вы можете на сайте nashe.ru и с помощью смс-портала 6556. 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.