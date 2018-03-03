Галанин рассказал, кто такие «Солнечные чародеи»

Клип на одноименную песню группа «СерьГа» представила на этой неделе.

Группа «СерьГа» на днях выпустила новый клип. Ролик был снят на песню «Солнечный Чародей». Сергей Галанин заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о свежем видео читайте только на НСН.

«Клип – это концертная версия нашего выступления. Тогда же в гостях были Гарик Сукачев, Евгений Маргулис, Сергей Воронов. И чудесные моменты того выступления легли в основу видео. И солнечный чародей — это не я — любимый, а мои солнечные друзья!», - рассказал артист.

Кстати, песня группы «СерьГа» «Я – бурый медведь» представлена в хит-параде «НАШЕГО радио» «Чартова Дюжина». Проголосовать за любимые треки вы можете на сайте nashe.ru и с помощью смс-портала 6556.