Галанин: Если есть возможность не играть песню – ей надо пользоваться

Действуя по этому принципу, вместо того, чтобы сыграть композицию «Солнечный чародей» на московском концерте, команда покажет клип на эту песню.

Группа «СерьГа» 28 января в Москве даст «большой зимний концерт». Одним из главных сюрпризов этого выступления станет презентация клипа на песню «Солнечный чародей». Сергей Галанин заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о программе выступления читайте только на НСН.

«Если есть возможность не играть песню, ей надо пользоваться. Поэтому мы покажем видео. Оно было смонтировано еще год назад, но мы его держали, все думали, когда показать. И вот теперь для этого есть хороший повод. Будем играть долго, нудно, как обычно. Программу я уже практически выстроил, но в голову постоянно лезут всякие мысли, поэтому сейчас не буду говорить ничего конкретного. Планируем сыграть практически все песни из альбома «Приметы», сделать минимум медленных песен, максимум чего-то подвижного, заводного», - пообещал музыкант.

Кстати, что песня «Мы забьем на войну», которую спели Сергей Галанин и Варвара Охлобыстина представлена в номинации «Дуэт» премии «Чартова дюжина». Проголосовать за любимых артистов вы можете на официальном сайте премии chartova2018.nashe.ru