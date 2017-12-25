Галанин - Кинчеву: Надо чаще встречаться!

ФОТО: Сергей Галанин и Константин Кинчев // livejournal.com/А. Панфилова, Д. Донской

Сергей Галанин поздравил с днём рождения Константина Кинчева в эфире НСН.

25 декабря отмечает день рождения лидер группы «АлисА» Константин Кинчев. В этом году музыканту исполняется 58 лет. Накануне этого дня команда отыграла концерт, посвящённый 30-летию альбома «Блок Ада» в столичном клубе Stadium, а уже 26 декабря представит ту же программу в Санкт-Петербурге.

О том, как поздравил именинника на концерте, в эфире НСН рассказал лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин. Он отметил, как важны для фанатов «Алисы» живые выступления музыкантов и пожелал Кинчеву не останавливаться в своём творческом пути.

«Я ему сказал всё вчера, мы виделись на концерте в Москве. Замечательное было выступление! У него, конечно, уникальная публика, армия “Алисы” — это нечто! Что можно пожелать человеку, который нашёл себя в жизни в профессиональном, творческом смысле? Думаю, только здоровья и продолжать делать то, что он делает. Это всё очень нужно людям, как я вчера заметил в зале, а публика была очень разная, и это было для всех очень важно, интересно и круто! Так что, здоровья, и надо чаще встречаться, хоть это не всегда у нас получается. А если получается, надо такие моменты не упускать, потому что жизнь летит очень быстро», — сказал Галанин.

Также музыкант напомнил, что 25 декабря отмечает день рождения ещё один представитель отечественной рок-сцены — Евгений Маргулис. Он передал ему свои поздравления через НСН и пообещал поздравить лично на завтрашнем концерте в ЦДХ, где, по его словам, им тоже будет, о чём поговорить.

Константин Кинчев пришёл в группу «АлисА» в 1984 году. Его работа в коллективе началась с записи альбома «Нервная ночь», который на протяжении долгого времени распространялся только в записи на магнитной ленте, а на CD вышел в 1994 году. Помимо музыкальной деятельности проявил себя в актёрском мастерстве, когда в 1987 году сыграл главную роль в фильме «Взломщик». Тогда, по его собственным рассказам, работа в картине его спасла от осуждения по статье «Тунеядство».