F.P.G: Дадим отдых нашим слушателям, измученным хардкором

ФОТО: Иван Кобяков

30 ноября команда сыграет в «16 тоннах» концерт со специальной программой PunkJazz, совместив приятное с полезным: порадует публику панк-джазом, который многим пришелся по душе, и отметит день рождения Антона Пуха.

Группа F.P.G отметит день рождения своего лидера Антона Пуха Павлова праздничным концертом с программой PunkJazz. Антон Пух заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал о том, как появилось такое уникальное музыкальное сочетание. Подробности – только на НСН.

«Зарождалось это движение, как глоток свежего воздуха для наших слушателей, измученных стрит-панк-хардкором, ну и, конечно же, как подарок для меня. Дело в том, что первый PunkJazz мы отыграли 30 ноября, в мой день рождения, в 2005 или 2006 году. Отыграли совершенно спонтанно, причем кайфанули. Кайфанули, в том числе, и от подготовки (у нас было 2 или три репетиции). Ну и, конечно, от самого концерта, от того, что получилось на выходе. Серьезного значения в тот момент мы всему этому не придали, и только спустя какое-то время стали возвращаться к этой программе по вашей просьбе, дорогие слушатели. Мы очень рады, что все это вылилось в запись пластинки PunkJazz и что эта программа до сих пор любима публикой и востребована», -подчеркнул артист.

Услышать PunkJazz от группы F.P.G и поздравить Антона Пуха с днём рождения можно будет уже в эту пятницу, 30 ноября, в московском клубе «16 Тонн».