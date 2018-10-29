Финалисты «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» группа «Лейла» показали зрителям уличный драйв

ФОТО: Лейла Мурадова // НСН

Лейла Мурадова и Алексей Апасов рассказали на «НАШЕм ТВ», как провидение привело их к наставнику.

С 1 ноября в сети стартует новый тур конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ», когда пользователям предложат оценить результаты работы финалистов и проголосовать за понравившиеся треки. А пока «НАШЕ ТВ» знакомит зрителей с конкурсантами. Очередным гостем программы стала краснодарская группа «Лейла».

Ранее солистка коллектива Лейла Мурадова и гитарист Алексей Апасов рассказали НСН, как начинали обкатывать свою программу на публике, каким целительным эффектом обладает хоровое пение, и кто составляет сегодня аудиторию группы.

Наставником южных музыкантов выступила солистка группы «Слот» Дария «Нуки» Ставрович. Для неё работа с «Лейлой» стала уже вторым экспериментом на конкурсе — ранее певица успела выступить куратором других конкурсантов, хабаровской группы The Starkillers. В беседе с НСН она рассказала, как оценивает старания своих подопечных, и какое будущее им прочит уже сегодня.

Напомним, что 26 ноября состоится заключительный гала-концерт, на котором станут известны имена победителей. Особым призом будет награждён финалист, которого выберут пользователи соцсетей. Следить за новостями конкурса можно на сайте vfest.ru, а также в официальной группе конкурса в соцсети «ВКонтакте».