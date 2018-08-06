Финалист конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ»: Небо «НАШЕСТВИЯ» вдохновляет петь и жить

Никита Рогозин рассказал НСН, что больше всего его поразило на Главном приключении года.

Полуфинал конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» прошёл на фестивале «НАШЕСТВИЕ» 4 и 5 августа. Молодые музыканты-участники конкурса представили своё творчество публике со специальной сцены «Высоцкий». В список финалистов вошли: группа «Лейла», Никита Рогозин, Группа «Мезозой», Дарья Берначук, Алан Макиев, группа «Рви меха», группа Starkillers, Группа «Линкорн», группа «Кукольный театр» и Константин Игнатов. Приз зрительских симпатий фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2018» получила группа Malaя.

Один из финалистов конкурса, выступивший на третьей сцене фестиваля 4 августа Никита Рогозин в эфире НСН рассказал, что больше всего впечатлило его как участника Главного приключения года.

«Первое, что пришло мне в голову, что меня больше всего вдохновило, это когда я стоял на сцене, пел, а передо мной была открытая панорама закатного неба. Именно такие пейзажи меня вдохновляют на пение. Еще мне запомнилось, что во время моего выступления было несколько человек, которые просто шли мимо и остановились послушать меня», — поделился музыкант.

Никита Рогозин рассказал, что хотел бы выступить на Главной сцене «НАШЕСТВИЯ», чтобы посмотреть со сцены на многотысячную аудиторию и спеть для нее.

«Самое главное, что я могу отметить со стороны участника — это масштабы, которые раскрываются со сцены. Поскольку я выступал один, без группы, то смог прочувствовать фразу «один в поле воин». То есть, когда ты — зритель и стоишь среди других людей, ты чувствуешь плечом кого-то, то не ощущается весь масштаб фестиваля, даже территориальный. А со сцены это все раскрывается и захватывает дух. Это очень необычно, когда ты один выступаешь, а перед тобой какая-то бескрайность. Небо и поле, а так же лица людей, которые пришли послушать музыку и прониклись ею. Все это меня вдохновляет петь и жить дальше», — рассказал Никита.

Напомним, с 1 по 10 ноября 2018 года пройдет финальный этап конкурса. В нем примут участие 10 групп, которые были отобраны членами жюри 4 и 5 августа на фестивале. Они выступят на финальном гала-концерте в Москве, а также смогут подготовить совместные номера с музыкальными наставниками. По результатам будут отобраны 3 победителя, которые получат возможности для творческого развития, в том числе помощь в раскрутке.