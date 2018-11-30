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Музыка

Финал «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». Моменты триумфа в Театре на Таганке

30 Ноября 2018 в 14:32
Финал «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». Моменты триумфа в Театре на Таганке
ФОТО: Сергей Дорошенко

26 ноября завершился всероссийский конкурс авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест». НСН публикует фотоотчёт гала-концерта, прошедшего в Театре на Таганке.

ФОТО: Сергей Дорошенко
Фото: ФОТО: Сергей Дорошенко
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В этот вечер в Театре на Таганке собрались все финалисты, их наставники, а также профессиональное жюри, которое оценивало работу конкурсантов вместе со зрительным залом.

ФОТО: Сергей Дорошенко
Фото: ФОТО: Сергей Дорошенко
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Открыл гала-концерт председатель жюри, руководитель благотворительного фонда Владимира Высоцкого Никита Высоцкий.

ФОТО: Дмитрий Вертешин
Фото: ФОТО: Дмитрий Вертешин
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Напутственное слово артистам также дал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

ФОТО: Сергей Дорошенко
Фото: ФОТО: Сергей Дорошенко
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Открыл концертную программу финалист Костя Игнатов.

ФОТО: Сергей Дорошенко
Фото: ФОТО: Сергей Дорошенко
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Наставником артиста выступил клавишник группы Animal ДжаZ Александр Заранкин. Он исполнил с конкурсантом песню «Доброе утро».

ФОТО: Сергей Дорошенко
Фото: ФОТО: Сергей Дорошенко
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В жюри конкурса собрались профессионалы — вице-президент «Мультимедиа Холдинга» Сергей Горбачёв, сооснователь группы «Машина Времени» Александр Кутиков, руководитель и дирижер симфонического оркестра «Глобалис» Леонид Бутинский, сооснователь группы «Парк Горького» Алексей Белов и другие корифеи музыкального мира.

ФОТО: НСН
Фото: ФОТО: НСН
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Импровизированный дуэт сложился у конкурсантки Дарьи Берначук и солистки «Мураками» Диляры Вагаповой.

ФОТО: Сергей Дорошенко
Фото: ФОТО: Сергей Дорошенко
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Несмотря на вечер понедельника, зал Театра на Таганке был полон.

ФОТО: НСН
Фото: ФОТО: НСН
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Продолжил программу концерта финалист Алан Макиев, окунувший зал в расслабляющий лаунж.

ФОТО: Сергей Дорошенко
Фото: ФОТО: Сергей Дорошенко
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К слову, каждый из участников после выступления проходил через испытание терпением — голосование за финалистов происходило в режиме реального времени на глазах у артистов!

ФОТО: Юлия Соларева
Фото: ФОТО: Юлия Соларева
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Внимательно наблюдала за конкурсантами член жюри, программный директор «НАШЕго Радио» Анастасия Рогожникова. Ещё бы — треки троих победителей будут крутиться в эфире радиостанции.

ФОТО: Сергей Дорошенко
Фото: ФОТО: Сергей Дорошенко
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После лёгкого лаунжа атмосфера в зале сменилась нуаром. На сцену вышел поэтичный Никита Рогозин.

ФОТО: Дмитрий Вертешин
Фото: ФОТО: Дмитрий Вертешин
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Дальше пришло время более масштабных коллективов. Группа «Линкор» разбавила вечер весёлым фанком.

ФОТО: Ольга Махалова
Фото: ФОТО: Ольга Махалова
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Помог нижегородским музыкантам их наставник, лидер группы Casual Алексей Яшин.

ФОТО: Юлия Соларева
Фото: ФОТО: Юлия Соларева
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К слову, в состав жюри вошли не только музыканты и продюсеры, но и критики — например, музыкальный обозреватель «Комсомольской Правды» Елена Бодуэн.

ФОТО: Ольга Махалова
Фото: ФОТО: Ольга Махалова
16/32

Особое богатство талантами показал на конкурсе Нижний Новгород. Ещё одна группа из этого города, MEZOZOY порадовала жюри дуэтом с Александром Ф. Скляром.

ФОТО: Юлия Соларева
Фото: ФОТО: Юлия Соларева
17/32

Наставник настолько проникся любовью к коллективу, что одолжил на время выступления свою неизменную кепку солистке, Анастасии Фроловой.

ФОТО: НСН
Фото: ФОТО: НСН
18/32

Следом на сцену вышла краснодарская группа «Лейла».

ФОТО: Анна Григорьева
Фото: ФОТО: Анна Григорьева
19/32

Ближе к финалу первой части концерта пришёл черед «тяжеловесов» — хабаровская группа The Starkillers выдала недетский саунд!

ФОТО: Юлия Соларева
Фото: ФОТО: Юлия Соларева
20/32

В тандеме со своей наставницей Дарией «Нуки» Ставрович хабаровчане наполнили зал тяжёлым и мощным звуком.

ФОТО: Дмитрий Вертешин
Фото: ФОТО: Дмитрий Вертешин
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Где, как не в Театре на Таганке погружать зрителя в раздумья? Череповецкая группа «Кукольный театр» представила композицию «Сквозь поэта», посвящённую Владимиру Маяковскому.

ФОТО: Дмитрий Вертешин
Фото: ФОТО: Дмитрий Вертешин
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Во второй песне артисты обратились к лирике — «Прощай, малышка Хизер», как рассказали сами музыканты, основана на реальной истории трагической любви.

ФОТО: Дмитрий Вертешин
Фото: ФОТО: Дмитрий Вертешин
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Этот трек финалисты записали в студии Vintage records вместе с наставником — Сергеем Галаниным.

ФОТО: Юлия Соларева
Фото: ФОТО: Юлия Соларева
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Завершили первую часть гала-концерта новосибирские музыканты группы «Рви меха». Они подарили зрителями зажигательный коктейль из смеси балканской, восточно-европейской музыки, ска, латино и реггей!

ФОТО: Сергей Дорошенко
Фото: ФОТО: Сергей Дорошенко
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Оценки жюри в течение концерта разнились, но под конец решение было принято практически единогласно.

ФОТО: Юлия Соларева
Фото: ФОТО: Юлия Соларева
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«Рви меха» стали победителями конкурса. Они получили заветный приз — возможность услышать свои песни в эфире «НАШЕго Радио».

ФОТО: Юлия Соларева
Фото: ФОТО: Юлия Соларева
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Такое же право получила и группа «Лейла», завоевавшая серебро конкурса.

ФОТО: Анна Григорьева
Фото: ФОТО: Анна Григорьева
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Награждал коллектив сопредседатель жюри, вице-президент «Мультимедиа Холдинга» Сергей Горбачёв.

ФОТО: Ольга Махалова
Фото: ФОТО: Ольга Махалова
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Третье место и ротация песни в эфире достались группе MEZOZOY. Ребята были приятно удивлены!

ФОТО: Юлия Соларева
Фото: ФОТО: Юлия Соларева
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Особой премией «ВКонтакте» отметили группу The Starkillers — ребята получат раскрутку своего трека в соцсети на миллион человек.

ФОТО: Ольга Махалова
Фото: ФОТО: Ольга Махалова
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Ещё один приз зрительских симпатий получила группа MALAЯ. Её солистке Татьяне Галкиной всего 11 лет, поэтому коллектив выступал вне конкурса.

ФОТО: Ольга Махалова
Фото: ФОТО: Ольга Махалова
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Все финалисты конкурса также получили ценные призы, которые им помогут творчески развиваться и идти навстречу музыкальному успеху. А главное, у них есть повод не расставаться надолго — каждый из них станет участником фестиваля «Нашествие» и выступит в 2019 году на сцене НАШЕ 2.0.

26 ноября в Театре на Таганке состоялся финальный гала-концерт конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест». Десятка артистов, прошедших ряд отборочных туров, а также этап соревнования на фестивале «Нашествие», представила своё творчество на суд публики — всех победителей выбирали не только профессиональные судьи, но и зрители.

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