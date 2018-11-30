Финал «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». Моменты триумфа в Театре на Таганке

26 ноября завершился всероссийский конкурс авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест». НСН публикует фотоотчёт гала-концерта, прошедшего в Театре на Таганке.
В этот вечер в Театре на Таганке собрались все финалисты, их наставники, а также профессиональное жюри, которое оценивало работу конкурсантов вместе со зрительным залом.
Открыл гала-концерт председатель жюри, руководитель благотворительного фонда Владимира Высоцкого Никита Высоцкий.
Напутственное слово артистам также дал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
Открыл концертную программу финалист Костя Игнатов.
Наставником артиста выступил клавишник группы Animal ДжаZ Александр Заранкин. Он исполнил с конкурсантом песню «Доброе утро».
В жюри конкурса собрались профессионалы — вице-президент «Мультимедиа Холдинга» Сергей Горбачёв, сооснователь группы «Машина Времени» Александр Кутиков, руководитель и дирижер симфонического оркестра «Глобалис» Леонид Бутинский, сооснователь группы «Парк Горького» Алексей Белов и другие корифеи музыкального мира.
Импровизированный дуэт сложился у конкурсантки Дарьи Берначук и солистки «Мураками» Диляры Вагаповой.
Несмотря на вечер понедельника, зал Театра на Таганке был полон.
Продолжил программу концерта финалист Алан Макиев, окунувший зал в расслабляющий лаунж.
К слову, каждый из участников после выступления проходил через испытание терпением — голосование за финалистов происходило в режиме реального времени на глазах у артистов!
Внимательно наблюдала за конкурсантами член жюри, программный директор «НАШЕго Радио» Анастасия Рогожникова. Ещё бы — треки троих победителей будут крутиться в эфире радиостанции.
После лёгкого лаунжа атмосфера в зале сменилась нуаром. На сцену вышел поэтичный Никита Рогозин.
Дальше пришло время более масштабных коллективов. Группа «Линкор» разбавила вечер весёлым фанком.
Помог нижегородским музыкантам их наставник, лидер группы Casual Алексей Яшин.
К слову, в состав жюри вошли не только музыканты и продюсеры, но и критики — например, музыкальный обозреватель «Комсомольской Правды» Елена Бодуэн.
Особое богатство талантами показал на конкурсе Нижний Новгород. Ещё одна группа из этого города, MEZOZOY порадовала жюри дуэтом с Александром Ф. Скляром.
Наставник настолько проникся любовью к коллективу, что одолжил на время выступления свою неизменную кепку солистке, Анастасии Фроловой.
Следом на сцену вышла краснодарская группа «Лейла».
Ближе к финалу первой части концерта пришёл черед «тяжеловесов» — хабаровская группа The Starkillers выдала недетский саунд!
В тандеме со своей наставницей Дарией «Нуки» Ставрович хабаровчане наполнили зал тяжёлым и мощным звуком.
Где, как не в Театре на Таганке погружать зрителя в раздумья? Череповецкая группа «Кукольный театр» представила композицию «Сквозь поэта», посвящённую Владимиру Маяковскому.
Во второй песне артисты обратились к лирике — «Прощай, малышка Хизер», как рассказали сами музыканты, основана на реальной истории трагической любви.
Этот трек финалисты записали в студии Vintage records вместе с наставником — Сергеем Галаниным.
Завершили первую часть гала-концерта новосибирские музыканты группы «Рви меха». Они подарили зрителями зажигательный коктейль из смеси балканской, восточно-европейской музыки, ска, латино и реггей!
Оценки жюри в течение концерта разнились, но под конец решение было принято практически единогласно.
«Рви меха» стали победителями конкурса. Они получили заветный приз — возможность услышать свои песни в эфире «НАШЕго Радио».
Такое же право получила и группа «Лейла», завоевавшая серебро конкурса.
Награждал коллектив сопредседатель жюри, вице-президент «Мультимедиа Холдинга» Сергей Горбачёв.
Третье место и ротация песни в эфире достались группе MEZOZOY. Ребята были приятно удивлены!
Особой премией «ВКонтакте» отметили группу The Starkillers — ребята получат раскрутку своего трека в соцсети на миллион человек.
Ещё один приз зрительских симпатий получила группа MALAЯ. Её солистке Татьяне Галкиной всего 11 лет, поэтому коллектив выступал вне конкурса.
Все финалисты конкурса также получили ценные призы, которые им помогут творчески развиваться и идти навстречу музыкальному успеху. А главное, у них есть повод не расставаться надолго — каждый из них станет участником фестиваля «Нашествие» и выступит в 2019 году на сцене НАШЕ 2.0.
26 ноября в Театре на Таганке состоялся финальный гала-концерт конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест». Десятка артистов, прошедших ряд отборочных туров, а также этап соревнования на фестивале «Нашествие», представила своё творчество на суд публики — всех победителей выбирали не только профессиональные судьи, но и зрители.