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Музыка

Фестиваль «НАШИ в городе» собрал у стен Кремля 25 тысяч человек

12 Августа 2018 в 14:15
Фестиваль «НАШИ в городе» собрал у стен Кремля 25 тысяч человек
Фото НСН

НСН представляет подборку лучших кадров фестиваля «НАШИ в городе», который прошел на Васильевском спуске 11 августа.

НСН
Фото: НСН
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Радиостанция НАШЕ Радио отпраздновала 20-летие на Васильевском спуске у стен Кремля.

НСН
Фото: НСН
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Впервые такой масштабный рок-концерт прошел на главной площади страны.

НСН
Фото: НСН
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За три часа до концерта. Сцена в ожидании музыкантов, брусчатка - в ожидании зрителей.

НСН
Фото: НСН
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Сцена еще пустая, но уже совсем скоро ее наполнит музыкальный драйв.

НСН
Фото: НСН
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Саунд-чеки стартовали на сцене с 10 утра.

НСН
Фото: НСН
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Мало кому из музыкантов доводилось ранее выступать на главной площади страны. НАШЕ Радио подарило им такую возможность!

НСН
Фото: НСН
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До концерта - час. На сцене все готово!

НСН
Фото: НСН
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Гостей на Васильевский спуск заманивал неунывающий человечек.

НСН
Фото: НСН
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Слушатели НАШЕго Радио начали собираться у входа на фестиваль за три часа до его начала.

НСН
Фото: НСН
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За час до концерта гостей фестиваля насчитывалось уже три тысячи.

НСН
Фото: НСН
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А вот и главные действующие лица: программный директор НАШЕго Радио Анастасия Рогожникова (справа) и ведущий утреннего шоу "Подъемники" Игорь Паньков.

НСН
Фото: НСН
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Для журналистов на фестивале "НАШИ в городе" тоже нашелся уголок. Пресс-центр.

НСН
Фото: НСН
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Ведущих НАШЕго Радио на сцене встречали как настоящих звезд!

НСН
Фото: НСН
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Только за первый час фестиваля на Васильевский спуск пришло 5 тысяч зрителей!

НСН
Фото: НСН
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Таких гостей Красная площадь еще не видела!

НСН
Фото: НСН
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Рок-концерт у стен Кремля - веселье в самом разгаре!

НСН
Фото: НСН
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Стоит сказать, что очень многие радиослушатели пришли на концерт с детьми.

НСН
Фото: НСН
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К выступлению группы "Пикник" Васильевский спуск был заполнен до отказа. Послушать любимых музыкантов "в живую" пришли 18 тысяч человек!

НСН
Фото: НСН
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Уникальный концерт в центре Москвы снимали ведущие телекомпании России.

НСН
Фото: НСН
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Больше 25 тысяч человек собрал фестиваль "НАШИ в городе" на Васильевском спуске от парка "Зарядье" до Кремлевской набережной

Больше 25 тысяч зрителей собрал уникальный фестиваль «НАШИ в городе» по случаю 20-летия радиостанции НАШЕ Радио, который прошел накануне на Васильевском спуске. Такие данные предоставили организаторы концерта и подтвердили в ГУ МВД по Москве.

На Васильевском спуске прозвучали любимые поколениями композиции от групп «25/17», «7Б», «LOUNA», «Калинов мост», «КняZz», «Нейромонах Феофан», «Пикник», «Слот», «СерьГа», «Ногу свело!» и многих других коллективов. Такого масштабного рок-концерта на Красной площади не было никогда!

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