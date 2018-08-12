Фестиваль «НАШИ в городе» собрал у стен Кремля 25 тысяч человек

НСН представляет подборку лучших кадров фестиваля «НАШИ в городе», который прошел на Васильевском спуске 11 августа.
Радиостанция НАШЕ Радио отпраздновала 20-летие на Васильевском спуске у стен Кремля.
Впервые такой масштабный рок-концерт прошел на главной площади страны.
За три часа до концерта. Сцена в ожидании музыкантов, брусчатка - в ожидании зрителей.
Сцена еще пустая, но уже совсем скоро ее наполнит музыкальный драйв.
Саунд-чеки стартовали на сцене с 10 утра.
Мало кому из музыкантов доводилось ранее выступать на главной площади страны. НАШЕ Радио подарило им такую возможность!
До концерта - час. На сцене все готово!
Гостей на Васильевский спуск заманивал неунывающий человечек.
Слушатели НАШЕго Радио начали собираться у входа на фестиваль за три часа до его начала.
За час до концерта гостей фестиваля насчитывалось уже три тысячи.
А вот и главные действующие лица: программный директор НАШЕго Радио Анастасия Рогожникова (справа) и ведущий утреннего шоу "Подъемники" Игорь Паньков.
Для журналистов на фестивале "НАШИ в городе" тоже нашелся уголок. Пресс-центр.
Ведущих НАШЕго Радио на сцене встречали как настоящих звезд!
Только за первый час фестиваля на Васильевский спуск пришло 5 тысяч зрителей!
Таких гостей Красная площадь еще не видела!
Рок-концерт у стен Кремля - веселье в самом разгаре!
Стоит сказать, что очень многие радиослушатели пришли на концерт с детьми.
К выступлению группы "Пикник" Васильевский спуск был заполнен до отказа. Послушать любимых музыкантов "в живую" пришли 18 тысяч человек!
Уникальный концерт в центре Москвы снимали ведущие телекомпании России.
Больше 25 тысяч человек собрал фестиваль "НАШИ в городе" на Васильевском спуске от парка "Зарядье" до Кремлевской набережной
Больше 25 тысяч зрителей собрал уникальный фестиваль «НАШИ в городе» по случаю 20-летия радиостанции НАШЕ Радио, который прошел накануне на Васильевском спуске. Такие данные предоставили организаторы концерта и подтвердили в ГУ МВД по Москве.
На Васильевском спуске прозвучали любимые поколениями композиции от групп «25/17», «7Б», «LOUNA», «Калинов мост», «КняZz», «Нейромонах Феофан», «Пикник», «Слот», «СерьГа», «Ногу свело!» и многих других коллективов. Такого масштабного рок-концерта на Красной площади не было никогда!