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Музыка

Эй, режиссер! Барабанщик BrainStorm снял свою первую полнометражку

26 Марта 2019 в 08:30
Эй, режиссер! Барабанщик BrainStorm снял свою первую полнометражку
ФОТО: Официальная страница Каспарса Роги в соцсети "ВКонтакте"
Картина будет называться «В поисках мистера Каулиньша». Премьера назначена на 8 мая.

Барабанщик группы BrainStorm Каспарс Рога снял свой первый документальный фильм. Он называется «В поисках мистера Каулиньша». Загадочный мистер Каулиньш – это друг Каспарса, который работает в алмазном бизнесе в Африке. Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Все подробности о его новом проекте читайте только на НСН.

«Это мой первый полнометражный фильм, скажем так, дебют. И, в то же время, это очень личный фильм. Он связан с приключениями, с долгой историей нашей дружбы, с алмазами и с Африкой», - отметил музыкант.

Премьера первого документального фильма Каспарса Роги назначена на 8 мая.

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