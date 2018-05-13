«Евровидение» раздора. Почему Киркоров обиделся на Беларусь

РИА Новости

Музыкальный критик рассказал в эфире НСН, что в финале «Евровидения» Беларусь не стала голосовать по соседскому принципу и не оценила подопечных Киркорова.

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире НСН оценил участников финала конкурса «Евровидения». По его словам, впервые на конкурсе политическая составляющая не вышла на первый план, а все номера были достойны высших баллов.

- Финал «Евровидения-2018» завершился, победители определены – певица Нетта из Израиля признана лучшей. Что можете сказать о песне «Toy», которую она исполнила, чем композиция «зацепила» зрителя?

- Я доволен результатами. Песня интересная, яркая, зажигательная, необычная, праздничная. Вообще, в этом году, как мне показалось, зрителям и профессионалам было очень трудно определить победителя, потому что уровень конкурса был невероятно высоким. Такое встречалось один или два раза за всю историю «Евровидения». Мы увидели невероятную разножанровость и богатейшую палитру стилей, музыкальных эстетик и вокальных техник: кроссовер, объединяющих классическую манеру пения с современным исполнением, оперное пение, романс и балладу, R'n'B, эстрадную песню в старомодном ключе, этнические напевы и даже heavy metal. То есть было представлено, все, что вообще существует в жанрах эстрадной музыки.

Номер Нетты относится к категории «игровых». Это не вокальный номер – это клоунада, буффонада, музыкальная эксцентрика. Это было свежо и здорово. Но я бы ей первое место не дал, потому что это не в моем вкусе. Она некрасива и подчеркивает это. Но Нетта была единственной в своем роде «клоунессой».

Вообще, все участники не были похожи друг на друга. Я не воспринимал вчерашний концерт как конкурс. Для меня это был гала-концерт европейских звезд эстрады мирового класса. Потому что я не понимаю, как можно судить Нетту и Элину Нечаеву из Эстонии, или немца с ностальгической и красивой балладой и шведа с современной электронной композицией, сделанной совершенно безупречно. Или сравнивать австралийку и ирландца… Из всего числа исполнителей 15-17 участников запросто могли претендовать на первую пятерку.

- Кого конкретно Вы имеете в виду?

- И Нетту, и киприотку, и австралийку, чех шикарный, представитель Австрии - тоже. Александр Рыбак из Норвегии показал отличный номер – хитовый, яркий. Меня лично вчера очень порадовали французы. Я полагал, что их дуэт займет 20 или 21 место. У них хорошая песня, но старомодная, так уже не поют – не та мода музыкальная в Европе. Если бы были 80-е годы, то Франция была бы в числе лидеров, в 2018-м году – попали в первую десятку. Песня очень стильная, с типично французским шармом, она запомнилась, публика ее оценила.

Особенно мне понравился последний номер итальянцев, которые спели о мире, о дружбе. То, что они оказались в финале с такой песней, выглядело идеально продуманным.

- А кто не понравился?

- Единственное слабое звено во вчерашнем финале – это литовка. За что ей дали баллы мне не понятно. Для нее любое место, кроме последнего, это успех. Она не пела, она ворковала. Аудитория купилась простенькую мелодраму, когда вышел молодой человек и надел ей на палец кольцо. Вот она выпадала из этого великолепного набора.

- «Евровидение часто обвиняют в политизированности. Вчера это как-то проявлялось?

- Политика есть всегда, когда дело касается разных стран. Другое дело, что вчера не было или почти не было голосования по территориальному признаку, по соседскому признаку. Филипп Киркоров даже обиделся на Беларусь и Грузию, которые не дали его шикарной молдавской группе ни балла.

Отчасти он прав, потому что провел большую работу, и молдаване вчера были шикарны. Тем более, что белорусы знают Киркорова и оценка его коллектива была бы неким знаком уважения.

- Молдавии никогда не уделяется много внимания на «Евровидении»….

- Да, это так. Есть в конкурсе негласный «принцип европейского старшинства» - есть старшие страны, есть младшие. Швеции всегда дают высокие баллы, просто потому, что это Швеция. Ничего не хочу сказать, швед вчера был просто на высочайшем уровне, но и молдаване были не хуже. Мы дали молдаванам 12 баллов – кто-то должен был их поддержать!

- Финляндия впервые не дала ни одного балла Эстонии…

- Да, это тоже нонсенс с одной стороны, и демонстрация отхода от голосования по соседскому признаку – с другой . Но я могу понять финнов: оперное пение Элины Нечаевой, которую выставила Эстония, не для финского уха – там другая музыкальная культура. Балканские страны вчера также друг друга не слишком поддерживали…

- Вы отметили, что слушатели в разных странах руководствуются своей музыкальной культурой. Российские слушатели что берут за основу?

- Российские слушатели – другие. Они более образованные, более искушенные, более знающие. У нас взгляд исторически другой – гораздо шире. Нас интересует весь мир. Мы случаем всю музыку – рок, джаз, французский шансон… В Европе менталитет очень узкий, каждый упирается в свое корыто и не мыслит шире своего квартала, города или страны. У европейцев нет широты взгляда. У нас эта широта есть, поэтому мы можем оценить все музыкальные стили и направления.

В финале конкурса "Евровидение-2018", который прошел в Лиссабоне 12 мая, приняли участие 26 стран. Главный приз - "хрустальный микрофон" - получила певица Нетта из Израиля. Ее композиция "Toy" набрала в совокупности 529 баллов. В следующем году "Евровидение" примет Израиль. Премьер страны Биньямин Нетаньяху уже заявил, что конкурс пройдет в Иерусалиме.