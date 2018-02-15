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Музыка

Екатерина Гордон: С помощью «Чартовой дюжины» появится новый мессия русского рока

15 Февраля 2018 в 19:21
Екатерина Гордон: С помощью «Чартовой дюжины» появится новый мессия русского рока
Автор-исполнитель и правозащитница в эфире НСН заявила, что премия поможет взрастить нового рок героя. 

В Москве проходит церемония награждения победителей XI ежегодной национальной премии «Чартова дюжина» 2018, в ходе которой будут объявлены победители в восьми номинациях, в том числе «Солист», «Солистка», «Дуэт», «Клип» и другие.

Автор-исполнитель и правозащитница Екатерина Гордон рассказала корреспонденту НСН, что вручение таких премий способствует появлению новых звёзд русского рока (слушайте аудио). 

 «Я полагаю, что очень долго в стране был застой в рок-музыке и у нас произошёл гигантский разрыв между мэтрами, и не появилось новых суперзвёзд. Они стали появляться в рэпе, они стали появляться в попсе, но сказать, что у нас появился реальный рок герой пока нельзя. Мы ждём его как мессию, и я верю, что чем сильнее закручиваются гайки, чем жёстче становится политический режим, тем больше шансов на рождение реального рок предтечи. Я в ожидании нового героя. Команда «Нашего радио» и всего холдинга делает великое дело – даёт пространство и почву для взращивания нового рок мессии, которого я лично жду», - отметила Екатерина Гордон. 

В награждении победителей XI ежегодной национальной премии «Чартова дюжина» 2018 принимают участие «ДДТ», «БИ-2», Вадим Самойлов, «Машина времени», «LOUNA» и другие музыканты. Открыла  церемонию голограмма Владимира Высоцкого с оркестром «Глобалис». В 2018 году темой «Чартовой дюжины» 2018 стала история отечественного рока. Её 50-летний экскурс будет представлен в захватывающем мультимедийном шоу #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ.

#чартовадюжина #чд2018 #междупрошлымибудущим


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