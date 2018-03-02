Дуэт «питерского кота» и «московской собаки»: Как Сюткин спелся с Леонидовым

Новую композицию, которую артисты исполнили дуэтом, можно услышать прямо сейчас.

Валерий Сюткин 24 марта отметит свой юбилей большим сольным концертом в Москве. Артисту исполнится 60 лет. Поздравить музыканта придут его друзья, которые выступят в качестве специальных гостей этого шоу. Одним из них станет бит-квартет «Секрет». И совсем недавно Валерий Сюткин и Максим Леонидов записали совместную песню с названием «Питерские коты». Валерий Сюткин заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о новой композиции читайте только на НСН.

«Макс вышел с идеей записать песню «Питерские коты», на что я тут же возразил, что я – московская собака, а никакой не кот. Дело в том, что я родился в год собаки. Сейчас, кстати, именно он и идет. Но, свою часть работы я делал с удовольствием, так что сейчас есть песня «Питерские коты», наш дуэт с Максом Леонидовым: музыка моего вышеупомянутого друга на стихи Игоря Григорова», - отметил артист.

Песню «Питерские коты» можно услышать уже сейчас. Для этого нажмите кнопку