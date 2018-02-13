До церемонии вручения премии «Чартова дюжина» 2018 осталось два дня

Организаторы премии рассказали, где можно обменять билет в фан-зону на специальный браслет.

Совсем немного времени осталось до главного музыкального события зимы: уже послезавтра, 15 февраля 2018 года, все любители качественной отечественной музыки соберутся на XI Ежегодной национальной премии «Чартова Дюжина» 2018.

Арена «ВТБ «Ледовый Дворец» откроет свои двери уже в 17:00. В 19:00 захватывающее мультимедийное шоу #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ погрузит всех присутствующих в красочный экскурс по 50-летней истории русского рока, во время которого будут вручены награды в 13 номинациях.

На сцену «ВТБ «Ледовый Дворец» выйдут самые любимые музыканты: «ДДТ», «БИ-2», «Машина Времени», «25/17», «Animal ДжаZ», «LOUNA», «СерьГа», «7Б», Найк Борзов, Вадим Самойлов, «BrainStorm», голограмма Владимира Высоцкого с оркестром «Глобалис» и «План Ломоносова». Ведущими премии «Чартова Дюжина» 2018 станут Александр Бон, Игорь Паньков и виртуальный «всезнающий рокер» Майк.

Напоминаем, что всем гостям фан-зоны и танцевального партера необходимо сохранять свои входные билеты для последующего обмена на специальные браслеты, по которым можно будет попасть в свои зоны. В фойе на втором этаже арены «ВТБ «Ледовый Дворец» будет работать три точки обмена.

Также специально к мероприятию была подготовлена брендированная коллекция одежды «Чартова Дюжина» 2018, которую можно будет приобрести.

В ожидании начала «путешествия сквозь время и пространство» на втором всех гостей будут ждать развлекательные зоны от партнёров премии – «Тинькофф банк» и “LAYS”. Официальный партнёр премии «Тинькофф Банк» подготовил для гостей премии несколько приятных сюрпризов: во-первых, в дополнение к дебетовым картам НАШЕСТВИЕ, совместно с НАШим Радио запущена кредитная карта. Все подробности и привилегии по картам можно будет уточнить в зоне «Тинькофф Банк» на центральном входе «ВТБ «Ледовый Дворец», а также в фойе можно будет оставить заявку на карту. Во-вторых, «Тинькофф Банк» предложит всем гостям «Чартовой Дюжины» 2018 стать полноценными участниками мультимедийного шоу, раздав специальные светодиодные браслеты.

Партнёр «Чартовой Дюжины» 2018 “LAYS” также подготовил для всех любителей качественной отечественной музыки зону развлечений: в интерактивной зоне “LAYS” на втором этаже можно будет сделать фото в стиле «рок» и утолить голод чипсами “LAYS Strong” с истинно мужским характером.

Приятный бонус для всех собирающихся на «Чартову Дюжину» 2018: «Московский метрополитен» специально к премии сделает удобную навигацию от станции метро «Автозаводская» и станции МЦК «ЗИЛ» к арене. Напоминаем, что «ВТБ «Ледовый Дворец» расположен по адресу: ул. Автозаводская, д.23А.

До встречи на главном музыкальном событии зимы! Слушайте эфиры НАШЕго Радио, следите за новостями на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.

Билеты можно приобрести на сайте:

https://msk.kassir.ru/koncert/chartova-dyujina

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