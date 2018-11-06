Монеточке оказалось нечего сказать по поводу цензуры в России

Директор певицы в беседе с НСН опроверг связь отмены концерта артистки в Нижнем Новгороде с прокурорской проверкой.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал вернуть институт художественной и культурной цензуры в СМИ, театры и иные площадки, с которых несознательные художники могут пропагандировать экстремистские и иные опасные иные и воззрения. Соответствующее предложение народный избранник направил на имя министра культуры РФ Владимира Мединского (письмо имеется в распоряжении НСН). По словам Виталия Милонова, культура должна провоцировать личностный рос, а не призывать делать бомбы или прыгать с крыши. Так депутат ответил на массовую отмену концертов в Нижнем Новгороде из-за нецензурной брани и призывов к употреблению наркотиков или алкоголя. Решение было вынесено после проверки региональной прокуратуры.

В свою очередь,опроверг связь отмены концерта певицы с прокурорской проверкой.

«Хотелось бы отдельно отметить, что концерты Лизы Монеточки в туре были отменены по причине её болезни. Это уже вопрос журналистской братии, которая приписала это всё к громадной истории, развивающейся вокруг запретов. В остальном, в действии таких персонажей, как Милонов, не видим смысла включаться в какое-либо обсуждение и существование вокруг этой темы», - заключил в эфире НСН Максим Гну.

Стоит отметить, что на период, о котором говорится в результатах прокурорской проверки (октябре-декабре 2018 года) в Нижнем Новгороде были отменены концерты таких артистов, как Matrang, Ганвест, Элджей, Монеточка, Jah Khalib.

7 ноября в пресс-центре НСН состоится пресс-конференция, посвящённая инициативе Виталия Милонова по возвращению цензуры.